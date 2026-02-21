पाकिस्तान में बलूचिस्तान पर गंभीर आरोप, BYC रिपोर्ट में हत्याओं का दावा

Advertisement
Balochistan News: बलूच याकज़ेहती कमेटी की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि फरवरी में बलूचिस्तान में एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग, जबरन गायब किए जाने और कथित फेक एनकाउंटर में बढ़ोतरी हुई है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 21, 2026, 01:51 PM IST

Pakistan News: बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फरवरी के दौरान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कथित तौर पर एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल हत्याओं, जबरन गायब किए जाने और फर्जी पुलिस एनकाउंटर में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन घटनाओं ने इलाके में सुरक्षा नीतियों और मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर नई चिंताएं पैदा की हैं. यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ एक महीने में कम से कम 19 मौतें दर्ज की गईं, हालांकि कमेटी का मानना ​​है कि असली संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है. ग्रुप ने दावा किया कि मीडिया कंट्रोल और पीड़ितों के परिवारों में डर के माहौल के कारण कई मामले रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं, जिससे तथ्यों को खुद से वेरिफाई करना मुश्किल हो जाता है.

कमेटी ने आरोप लगाया कि मरने वालों में कई आम लोग थे, जिनमें स्टूडेंट और नाबालिग शामिल हैं. रिपोर्ट में एक कथित ड्रोन हमले में तीन साल के बच्चे की मौत और एक 12 साल के बच्चे की गोली लगने से मौत का भी ज़िक्र है. इसके अलावा, ऐसे मामलों का भी जिक्र किया गया है जहां कथित तौर पर जबरन गायब किए गए स्टूडेंट के शव बाद में मिले. इनमें मैट्रिकुलेशन और FSC के स्टूडेंट नवाब अब्दुल्ला, जांजियन बलूच और जुनैद अहमद शामिल हैं.

सबसे हाई-प्रोफाइल मामलों में से एक 24 साल के हमदान बलूच से जुड़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक, उसे 29 दिसंबर 2025 को कराची में पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हिरासत में लिया था. बाद में 18 फरवरी को उसकी मौत का दावा किया गया कि वह पुलिस एनकाउंटर में हुई थी. हालांकि, कमेटी ने आरोप लगाया कि हालात पहले से तय हत्या की ओर इशारा करते हैं और हिरासत के दौरान अधिकारियों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाया.

रिपोर्ट में मलंग बलूच, करीम जान, पज़ीर बलूच और असील बलूच समेत कई और नामों का भी ज़िक्र है, जिन पर आरोप है कि उन्हें मारने से पहले जबरदस्ती गायब कर दिया गया था. कमेटी ने कथित तौर पर कुछ मौतों के लिए सरकार समर्थक मिलिशिया को जिम्मेदार ठहराया है. बलूच यकजेहती कमेटी ने इन घटनाओं को बलूच समुदाय की सुरक्षा और इज्ज़त पर गंभीर हमला बताया है और यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन से एक इंडिपेंडेंट जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Pakistan NewsBalochistan news

पाकिस्तान में बलूचिस्तान पर गंभीर आरोप, BYC रिपोर्ट में हत्याओं का दावा
