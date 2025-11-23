पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन पर बवाल, वकीलों ने उड़ा दी सरकार की नींद

Pakistan News: पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन के खिलाफ बवाल मचा हुआ है. देशभर में इस संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन जारी है. इस बीच पाक सरकार के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा को दिया है और सड़कों पर उतर गए हैं. इसी कड़ी में कराची में कई वकील सिंध हाईकोर्ट के परिसर में घुस गए और हंगामा करने लगे. यह SHC रजिस्ट्रार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन था, जिसमें विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के लिए कोर्ट परिसर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी.

पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, लोगों को संबोधित करते हुए, वकीलों के नेतृत्व ने संशोधन को लागू करने की आलोचना की और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन के लिए अपना विरोध जारी रखने का वादा किया.

उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट (FCC) के गठन की भी आलोचना की और जोर देकर कहा कि इस संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कमज़ोर किया है और संवैधानिक ढांचे और उच्च न्यायपालिका को कमजोर किया है. विरोध कर रहे वकीलों ने अपनी मांगों वाले प्लेकार्ड और बैनर ले रखे थे और सरकार और संशोधनों के खिलाफ नारे लगाए. SHC के बाहर रैली में शामिल होने वालों में दूसरे वकील भी शामिल हुए.

प्रदर्शन कर रहे वकीलों की SHC के मेन गेट के बाहर तैनात पुलिसवालों से हाथापाई हुई और वे कोर्ट परिसर में घुस गए. हाथापाई के बाद पुलिस ने वकीलों को विरोध जारी रखने की इजाज़त दे दी. इस बीच, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स काउंसिल (HRC) ने अपनी सदस्य फरवा असकर और पाकिस्तानी पत्रकार अलिफिया सोहेल की "गैर-कानूनी गिरफ्तारी और पांच घंटे की हिरासत" की कड़ी निंदा की.

अधिकार संस्था के मुताबिक, यह गिरफ्तारी शुक्रवार को कराची प्रेस क्लब के बाहर देश के 27वें संविधान संशोधन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई. इसने इस घटना को बोलने की आज़ादी और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया. ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के 13 नवंबर को संसद के दोनों सदनों से मंज़ूरी मिलने के बाद 27वें संविधान संशोधन बिल पर साइन करने के बाद हुए। उनकी मंज़ूरी के साथ, यह बिल अब पाकिस्तान के संविधान का हिस्सा बन गया है.

HRC पाकिस्तान ने कहा, "अलिफ़िया सोहेल एक जानी-मानी पत्रकार हैं जिन्होंने बिना डरे सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग की है, जबकि फ़रवा असकर एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो पाकिस्तान में बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं. उनकी गिरफ़्तारी और गैर-कानूनी हिरासत न सिर्फ़ पाकिस्तान के संविधान का उल्लंघन है, बल्कि पत्रकारिता और ह्यूमन राइट्स आंदोलन को दबाने की एक निंदनीय कोशिश भी है."

राइट्स बॉडी ने गिरफ़्तारी में शामिल अधिकारियों की तुरंत जांच की मांग की और ज़ोर दिया कि उन्हें सज़ा दी जाए. इसने अधिकारियों से 27वें संविधान संशोधन के ख़िलाफ़ शांति से विरोध कर रहे नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने और पत्रकारों और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया ताकि वे बिना किसी डर के अपना काम कर सकें. HRC पाकिस्तान ने ज़ोर देकर कहा, "ऐसी हरकतें देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करती हैं और अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड का उल्लंघन करती हैं."

इनपुट-IANS