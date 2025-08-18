पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमला; कट्टरपंथी भीड़ ने अहमदिया मस्जिदों को जलाया

Pakistan News: पाकिस्तान के एक प्रमुख अल्पसंख्यक समूह ने सोमवार को धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा की. संगठन ने हाल ही में हुई उस घटना पर चिंता व्यक्त की जिसमें एक भीड़ ने कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) के नेताओं पर हमला किया. इस दौरान उन्होंने अहमदिया समुदाय के दो पूजा स्थलों में आग लगा दी. संगठन ने कहा कि इस तरह की हिंसा न सिर्फ अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि पाकिस्तान के सामाजिक और धार्मिक सद्भाव के लिए भी खतरा है.

द वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी ने जिक्र किया कि पाकिस्तान के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चरमपंथियों ने मुल्क की सड़कों को नफरत के मैदान में बदल दिया. पंजाब प्रांत के फैसलाबाद जिले में भीड़ ने दो अहमदिया पूजा स्थलों को आग के हवाले कर दिया, जो इस बात की एक भयावह याद दिलाता है कि पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता एक भ्रम बनी हुई है. पुलिस रिपोर्टों का हवाला देते हुए मानवाधिकार संगठन ने खुलासा किया कि 300 से ज्यादा हमलावर, छड़ों और ईंटों से लैस होकर, दीजकोट इलाके में स्वतंत्रता दिवस के जुलूस की आड़ में अहमदिया उपासकों पर टूट पड़े.

वीओपीएम ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनका मुख्य निशाना वे दो मस्जिदें थीं जो 1984 में पाकिस्तान द्वारा अहमदिया इबादत को अपराध घोषित करने से दशकों पहले बनी थीं. उन्होंने मीनारें गिरा दीं, तीखे नफ़रत भरे भाषण दिए और इमारतों में आग लगा दी, साथ ही पास के अहमदिया घरों पर पत्थर फेंके. मानवाधिकार संस्था ने ज़ोर देकर कहा कि इस हिंसक घटना ने महिलाओं और बच्चों समेत कई परिवारों को आतंकित कर दिया, जबकि कई लोग घायल हुए.

वीओपीएम के मुताबिक, भीड़ का नेतृत्व कथित तौर पर टीएलपी के टिकटधारी हाफिज रफाकत कर रहा था, जिससे एक बार फिर यह उजागर हुआ कि कैसे मुख्यधारा के चरमपंथी समूह राजनीतिक और धार्मिक बैनर तले खुलेआम हिंसा भड़काते हैं. इसने कहा कि अपनी हिंसक सड़क शक्ति के लिए कुख्यात टीएलपी को पाकिस्तान की राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था में छूट प्राप्त है, जबकि अल्पसंख्यक इसकी कीमत चुका रहे हैं.

मानवाधिकार संस्था ने ज़ोर देकर कहा कि पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने हिंसक घटना से एक दिन पहले, गैर-मुसलमानों के खिलाफ मौलवियों द्वारा बढ़ते नफ़रत भरे भाषणों के बारे में चेतावनी दी थी. हालांकि, आयोग ने कहा कि चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया और पाकिस्तानी पुलिस की प्रतिक्रिया निवारक नहीं, बल्कि प्रतिक्रियावादी थी. हालांकि 25 गिरफ्तारियां हुईं, वीओपीएम ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने यह पुष्टि करने से इनकार कर दिया कि हिरासत में लिए गए लोगों में नामजद संदिग्ध शामिल हैं या नहीं.