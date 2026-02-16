पाकिस्तान में लापता बलूच छात्रों की लाश मिलने से हड़कंप, मानवाधिकार समूहों की चिंता बढ़ी

Advertisement
Balochistan News: पाकिस्तान में लापता बताए गए कुछ बलूच स्टूडेंट्स की लाशें मिलने से ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स में चिंता बढ़ गई है. राइट्स ग्रुप्स ने मामले की ट्रांसपेरेंट जांच की मांग की है और जबरदस्ती गायब करने के आरोपों पर फिर से सवाल उठाए हैं.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 16, 2026, 01:47 PM IST

Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जबरन लोगों का गायब होने का सिलसिला जारी है. पुलिस ने हाल में ही तीन नौजवानों को हिरासत में लिया था. इस घटना के बाद सभी मरे हुए पाए गए हैं. इनमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं. द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बलूच यकजेहती कमेटी ने इन मौतों को जबरन गायब करने और उसके बाद एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल हत्याओं का लगातार पैटर्न बताया है.

द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिर, कमेटी ने कहा कि ये बॉडी दो दिनों के अंदर अलग-अलग जिलों से मिलीं, जिससे वहां के लोगों में डर बढ़ गया है, उनका कहना है कि कई परिवारों में अनिश्चितता बनी हुई है. रिश्तेदारों और लोकल कॉन्टैक्ट्स ने कहा कि ऐसी घटनाएं एक्टिविस्ट्स द्वारा अक्सर "किल एंड डंप" प्रैक्टिस कहे जाने वाले तरीके को दिखाती हैं, जिसमें हिरासत में लिए गए लोग बाद में बॉडी के रूप में सामने आते हैं. जिन मामलों पर रोशनी डाली गई, उनमें मैट्रिक स्टूडेंट जांगियन बलूच का मामला भी था, जिसके अवशेष पंजगुर से मिले थे. 

पीड़ित के परिवार का कहना है कि उसे कथित तौर पर महीनों पहले पारोम में हिरासत में लिया गया था. उनका दावा है कि उन्होंने जानकारी के लिए कोर्ट और अधिकारियों से संपर्क करने में लगभग आठ महीने बिताए, लेकिन आखिरकार उन्हें उसकी बॉडी मिली, जिस पर उनके अनुसार टॉर्चर के निशान थे. लोकल सोर्स ने आगे आरोप लगाया कि हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं. एक दिन पहले, 17 साल के मेहनास बलूच को केच जिले के टंप में अनजान हमलावरों ने गोली मार दी थी. निवासियों ने इसे टारगेटेड किलिंग बताया. परिवार के सदस्यों ने कहा कि उसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं था या कोई आरोप नहीं था. उसी तारीख को एक और स्टूडेंट, नवाब अब्दुल्ला, पंजगुर के वाशबुड में मरा हुआ मिला.

रिश्तेदारों के मुताबिक, उसे पिछले साल मई के आखिर में परिवार के सदस्यों के सामने उसके घर से ले जाया गया था और तब से वह लापता था. उन्होंने आरोप लगाया कि बॉडी पर गोली के घाव और गाली-गलौज के निशान थे. BYC ने कहा कि ऐसी घटनाओं का जारी रहना फंडामेंटल राइट्स, खासकर मनमानी हिरासत और जीवन के अधिकार के गंभीर उल्लंघन की ओर इशारा करता है. द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रुप ने एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जैसे इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन से बलूचिस्तान के हालात पर तुरंत एक्शन लेने की अपील की है. 

इनपुट- ANI

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Pakistan NewsBalochistan news

