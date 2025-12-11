बलूचिस्तान में केच जवानों की अंधाधुंध फायरिंग, खाना बनाते वक्त महिला को लगी गोली

Pakistan News: पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है. बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बलूच और तालिबान आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमला शुरू कर दिया है. रोज़ाना पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं. वहीं, पाकिस्तान की भी क्रूरता इन राज्यों में बढ़ती जा रही है. इस कड़ी में पाकिस्तान की फेडरल कांस्टेबुलरी (FC) के जवानों द्वारा केच जिले के बलगातार इलाके में कथित तौर पर "अंधाधुंध फायरिंग" करने से एक 22 साल की बलूच महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक, स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, पीड़िता की पहचान दुरदाना के रूप में हुई है, जो नज़ीर अहमद की पत्नी और सहकी गांव की रहने वाली है. उसे अपने घर के अंदर शाम का खाना बनाते समय गोली लगी. उसके चाचा ने पुष्टि की कि उनके घर के पास गोलीबारी के दौरान उसे गोली लगी थी और बहुत ज़्यादा खून बह रहा था. परिवार के सदस्य उसे तुरंत केच के जिला मुख्यालय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने एक्स-रे और आगे के इलाज की सलाह दी. अस्पताल में सुविधाओं की कमी के कारण, उसे उसी रात कराची रेफर कर दिया गया.

बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तानी सेना पर नागरिक क्षेत्रों में "नियमित रूप से अंधाधुंध फायरिंग" करने का आरोप लगाया. BYC ने कहा कि आबादी वाले इलाकों में कई चेकपॉइंट बनाए गए हैं, जहां निगरानी के लिए अक्सर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है और अंधाधुंध गोलीबारी आम बात है. BYC ने अपने बयान में कहा, "पाकिस्तानी सेना की इस रोज़ाना की आक्रामकता ने बलूचिस्तान में आम लोगों का जीवन असहनीय बना दिया है."

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक, पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. हालांकि, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रांत में ऐसी हिंसक घटनाएं एक दुखद आम बात बन गई हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे सैन्य अभियानों के दौरान भटकती गोलियों और गोलाबारी के शिकार हो रहे हैं, जैसा कि द बलूचिस्तान पोस्ट ने बताया है.

29 नवंबर को होशाब में एक और दुखद घटना हुई, जब एक रिहायशी घर पर कई मोर्टार के गोले गिरे, जिससे पांच लड़कियां घायल हो गईं. उनमें से एक की बाद में कराची ले जाते समय घावों के कारण मौत हो गई.