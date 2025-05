पाक है कि मानता नहीं, रोया-गिरगिराया, रहम की भीख मांगी और 4 घंटे में ही तोड़ दिया सीजफायर!

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान में चली 2 दिन की नूरा कुश्ती के बाद शनिवार की शाम 5 बजे अचानक से सीजफायर लागू हो गया था. यह समझौता भूमि, वायु और समुद्र में सैन्य कार्रवाई को सख्ती से रोकने के लिए लागू की गयी है. लोग दोनों तरफ की सरकारों के फैसले का समर्थन और विरोध कर रहे रहे थे कि चार घंटे के अन्दर ही कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से फिर से गोलीबारी शुरू हो गयी. इस हमले में कश्मीर के आरएस पूरा सेक्टर में BSP के एक जवान मोहम्मद इम्तेयाज़ शहीद हो गए. कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं.

We salute the supreme sacrifice made by BSF #Braveheart Sub Inspector Md Imteyaz in service of the nation on 10 May 2025 during cross border firing along the International Boundary in R S Pura area, District Jammu.

While leading a BSF border out post, he gallantly led from the… pic.twitter.com/crXeVFSgUZ

— BSF JAMMU (@bsf_jammu) May 10, 2025