ट्रेन से गिरे पाकिस्तानी नागरिक इरफान को पुलिस ने दबोचा, इस मकसद से आया था भारत

Pakistani citizen arrested in Rajasthan: राजस्थान के कोटा रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन से इरफान नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक गिर गया. इस बात की जानकारी अस्पताल कर्मचारियों ने पुलिस को दे दी. सूचना के आधार पर पुलिस ने पाकिस्तानी नागरिक इरफान को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल  करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 27, 2025, 12:51 PM IST

Pakistani citizen arrested in Rajasthan: राजस्थान से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां कोटा रेलवे ट्रैक पर एक पाकिस्तानी नागरिक ट्रेन से गिड़ गया. पुलिस को जानकारी मिलते ही उस पाकिस्तानी नागरिक को घायल अवस्था में अस्पताल से गिरफ्तार किया. अब जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पाकिस्तानी नागरिक का भारत में आने का असल मकसद क्या है. 

दरअसल, राजस्थान के सवाई माधोपुर-कोटा रेल ट्रैक पर एक व्यक्ति ट्रेन से गिर गया था. उस व्यक्ति की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है. पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि ट्रेन से गिरकर जब वह व्यक्ति अस्पताल पहुंचा तो उसकी बोली पर संदेह होने पर अस्पताल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी. पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अलमासा गांव का निवासी है और उसका नाम  इरफान है. 

फिलहाल पुलिस ने पाकिस्तानी नागरिक इरफान को हिरासत में ले लिया है. इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा ने बताया कि जनरल डिब्बे में यात्रा कर रहे इरफान के पास से 1,920 यूरो और 46,000 भारतीय रुपये बरामद किए गए हैं. उन्होंने बताया कि इरफान ने भारत में प्रवेश के अपने मार्ग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. 

साथ ही इरफान के वीजा, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है. उमा शर्मा ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में इरफान ने बताया कि वह भारत में रेस्त्रां खोलने आया था, ताकि अच्छा कारोबार कर सके और यहीं बस सके. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिक इरफान के पास से 6 अलग-अलग ट्रेनों के टिकट भी बरामद हुए हैं. साथ ही इरफान पुलिस की जांच में बार-बार अपना बयान बदल रहा है. अब जांच एजेंसी इस मामले में गहरी तफ्तीश कर रही है. 

गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है. साथ ही कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ जांच अभियान चलाया गया है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

ट्रेन से गिरे पाकिस्तानी नागरिक इरफान को पुलिस ने दबोचा, इस मकसद से आया था भारत
;