Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3112734
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंमेरठ में 30 साल से रह रही पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज मिलने से हड़कंप

मेरठ में 30 साल से रह रही पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज मिलने से हड़कंप

Pakistani Woman Arrested: पुलिस ने नकली भारतीय डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद मेरठ में 30 साल से रह रही एक पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया है. जांच में पता चला कि वह बिना इजाजत के दूसरी जगह चली गई थी और उसने नकली वोटर ID बनवा ली थी. केस दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 17, 2026, 02:48 PM IST

Trending Photos

मेरठ में 30 साल से रह रही पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज मिलने से हड़कंप

Meerut News: मेरठ के दिल्ली गेट थाना इलाके में जली कोठी में नादिर अली कोठी के पीछे पिछले तीन दशक से एक पाकिस्तानी महिला रह रही है. पुलिस जांच में पता चला है कि महिला के पास भारतीय पहचान के दस्तावेज मिले हैं, जबकि उसके पास भारतीय नागरिकता नहीं है. मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इल्जाम है कि पाकिस्तानी मूल की महिला सबा उर्फ ​​नाजिया अपनी बेटी के साथ मेरठ में रह रही थी और कथित तौर पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थी. शिकायत के बाद खुफिया एजेंसियां ​​भी सक्रिय हो गईं और महिला के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया. जांच में पता चला कि सबा उर्फ ​​नाजिया की शादी फरहत मसूद से हुई थी. बताया गया कि फरहत मसूद पाकिस्तान चली गई थी, जहां दोनों ने शादी कर ली और वहीं उनकी बेटी का जन्म हुआ.

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने महिला से संपर्क किया और उससे भारत में रहने के लिए वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वह जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा सकी. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया. जांच के दौरान महिला के पास से भारतीय पासपोर्ट और वोटर ID कार्ड भी मिला, जिसके जाली होने का आरोप है. बताया जा रहा है कि सबा उर्फ ​​नाजिया की शादी 1988 में हुई थी और उसकी बेटी अयमान का जन्म 1993 में पाकिस्तान में हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में यह भी पता चला कि महिला ने दो अलग-अलग नामों सबा मसूद और नाजिया मसूद से अलग-अलग वोटर ID कार्ड बनवाए थे. मां और बेटी दोनों तकनीकी रूप से पाकिस्तानी नागरिक हैं, लेकिन कथित तौर पर भारत में रहने के लिए उन्होंने जाली दस्तावेज बनवाए. फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. इस मामले की शिकायत मेरठ की रहने वाली रुकसाना खान ने की. रुकसाना, खुद को सोशल वर्कर बताती हैं. उनका आरोप है कि सबा उर्फ ​​नाजिया पिछले 33 सालों से मेरठ में रह रही है और उसने भारतीय दस्तावेज जाली बनवाए हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि महिला पाकिस्तान आती-जाती रही है.

SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पाकिस्तान से लॉन्ग-टर्म वीजा पर आई महिला के खिलाफ जांच में यह कन्फर्म हुआ है कि वह बिना परमिशन के दूसरे जिले में गई और नकली वोटर ID बनवाई. दिल्ली गेट पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है. मामले की जांच की जा रही है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Meerut NewsPakistani woman arrestedfake Voter ID

Trending news

bareilly namaz
निजी परिसर में नामज़ पढने से क्यों रोका; बरेली DM- SP को फटकार, HC ने माँगा जवाब
muslim news
Sudan Civil War: मार्केट में ड्रोन अटैक से मची तबाही, 28 लोगों की मौत
Ghaziabad News
गाजियाबाद में हथौड़ों से तोड़ी गई मजार, मलबा तक उठा ले गए भक्त; वायरल वीडियो
muslim news
खेरेश्वर धाम में हिंदूवादियों ने किया मुस्लिम दुकानदार का विरोध,पुलिस ने की कार्रवाई
Ramzan 2026
UAE में दिखा रमजान का चांद, सऊदी में इंतजार, जानें भारत में कब से शुरू होगा रोज़ा?
muslim news
रोजेदार के सामने खाने-पीने वाले मुसलमान कराएं ईमान की जांच; मौलाना की नसीहत
Amroha News
पाकिस्तान में शिया मस्जिद धमाके पर अमरोहा में उबाल, सड़कों पर उतरा समुदाय
muslim news
'किसानों के खिलाफ है इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील'... MP सैयद नसीर ने सरकार पर बोला हमला
Pakistan News
पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला; खैबर पख्तूनख्वा में कयामत जैसा मंजर, 10 की मौत
UP News
‘गुनाह से तौबा करो…’ संभल में मुस्लिम महिलाओं की कांवड़ पर बरेली के मौलाना भड़के