मेरठ में 30 साल से रह रही पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज मिलने से हड़कंप

Meerut News: मेरठ के दिल्ली गेट थाना इलाके में जली कोठी में नादिर अली कोठी के पीछे पिछले तीन दशक से एक पाकिस्तानी महिला रह रही है. पुलिस जांच में पता चला है कि महिला के पास भारतीय पहचान के दस्तावेज मिले हैं, जबकि उसके पास भारतीय नागरिकता नहीं है. मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इल्जाम है कि पाकिस्तानी मूल की महिला सबा उर्फ ​​नाजिया अपनी बेटी के साथ मेरठ में रह रही थी और कथित तौर पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थी. शिकायत के बाद खुफिया एजेंसियां ​​भी सक्रिय हो गईं और महिला के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया. जांच में पता चला कि सबा उर्फ ​​नाजिया की शादी फरहत मसूद से हुई थी. बताया गया कि फरहत मसूद पाकिस्तान चली गई थी, जहां दोनों ने शादी कर ली और वहीं उनकी बेटी का जन्म हुआ.

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने महिला से संपर्क किया और उससे भारत में रहने के लिए वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वह जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा सकी. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया. जांच के दौरान महिला के पास से भारतीय पासपोर्ट और वोटर ID कार्ड भी मिला, जिसके जाली होने का आरोप है. बताया जा रहा है कि सबा उर्फ ​​नाजिया की शादी 1988 में हुई थी और उसकी बेटी अयमान का जन्म 1993 में पाकिस्तान में हुआ था.

पुलिस जांच में यह भी पता चला कि महिला ने दो अलग-अलग नामों सबा मसूद और नाजिया मसूद से अलग-अलग वोटर ID कार्ड बनवाए थे. मां और बेटी दोनों तकनीकी रूप से पाकिस्तानी नागरिक हैं, लेकिन कथित तौर पर भारत में रहने के लिए उन्होंने जाली दस्तावेज बनवाए. फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. इस मामले की शिकायत मेरठ की रहने वाली रुकसाना खान ने की. रुकसाना, खुद को सोशल वर्कर बताती हैं. उनका आरोप है कि सबा उर्फ ​​नाजिया पिछले 33 सालों से मेरठ में रह रही है और उसने भारतीय दस्तावेज जाली बनवाए हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि महिला पाकिस्तान आती-जाती रही है.

SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पाकिस्तान से लॉन्ग-टर्म वीजा पर आई महिला के खिलाफ जांच में यह कन्फर्म हुआ है कि वह बिना परमिशन के दूसरे जिले में गई और नकली वोटर ID बनवाई. दिल्ली गेट पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है. मामले की जांच की जा रही है.