'कोई पैनिक सिचुएशन नहीं', UAE से लौटे पैसेंजर ने बताई जमीनी हकीकत

Middle East Conflict Update: UAE से लौटे यात्रियों ने कहा कि वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बावजूद कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है. यात्रियों ने बताया कि UAE में रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफी हद तक नॉर्मल है और लोग अपने रोज़ के काम कर रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 04, 2026, 10:55 AM IST

Middle East Conflict: ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच युद्ध खतरनाक स्टेज पर पहुंच गया है. तेहरान मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है. इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. 90 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं. इस बीच, आज यानी 4 मार्च को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CIAL) पर पहुंचे भारतीय नागरिकों ने कहा कि पश्चिम एशिया में कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है.

UAE के फुजैराह से आए एक पैसेंजर ने कहा, "मैं फुजैराह से आ रहा हूं, क्योंकि दुबई से कोई फ्लाइट नहीं थी. UAE में सिचुएशन कंट्रोल में है." उन्होंने आगे कहा, "UAE में अभी उतनी पैनिक सिचुएशन नहीं है क्योंकि उनकी सरकार के अंडर सब कुछ कंट्रोल में है." अबू धाबी से आए एक और पैसेंजर ने याद किया कि फायरिंग की आवाज़ परेशान करने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि पैनिक सिचुएशन नहीं है.

उन्होंने कहा, "सब लोग काम पर जा रहे हैं. सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है. यह पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन रात में फायरिंग की आवाज़ की वजह से यह परेशान करने वाला है." दुबई से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर आए पैसेंजर्स ने भी UAE में अपनी आपबीती शेयर की, जिसमें बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव उपाय तो असरदार थे, लेकिन एक्सप्लोसिव की आवाज़ से बेचैनी महसूस हुई. दुबई से IGI एयरपोर्ट पहुंचे एक पैसेंजर ने ANI से बात करते हुए कहा, "मैं तीन दिनों से दुबई में था, इसलिए कुछ जगहों पर दिक्कतें हुईं, लेकिन वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया. कुछ जगहों से एक्सप्लोसिव की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई."

यह भी पढ़ें:- ईरान में फंसे हैं UK के हैदर और उनकी बीवी, परिवार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार

 

वेस्ट-ईस्ट में चल रहे युद्ध से एयरलाइंस पर बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि कई बड़ी एयरलाइंस ने पैसेंजर की परेशानी कम करने और कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए शेड्यूल में बदलाव, सस्पेंशन और एक्स्ट्रा सर्विस की घोषणा की है. ईरान पर US और इज़राइली हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में झगड़ा चौथे दिन में पहुंच गया है, जिसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई और फारस की खाड़ी वाले देश के दूसरे खास शहीद हो गए. बदले में तेहरान ने पूरे इलाके में अमेरिकी मिलिट्री बेस और दूसरे इज़राइली एसेट्स को निशाना बनाकर काउंटर-स्ट्राइक किए हैं. 

इनपुट- ANI

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

