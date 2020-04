पटियाला पुलिस हमला: SI हरजीत सिंह को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुनाई खुशखबरी

चंडीगढ: गुज़िश्ता पंजाब के पटियाला में मुबय्यना निहंगों के ज़रिए किए गए पुलिस पार्टी पर हमले में SI हरजीत सिंह का हाथ कट गया था. जिसको लेकर अब एक अच्छी खबर आई है. पंजाब के वज़ीरे आला अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि हरजीत सिंह की तबीयत में तेज़ी से सुधार आ रहा है और अब उनका हाथ काम भी करने लगा है.

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीर को ट्वीट कर जानकारी दी है कि पीजीआई में एसआई हरजीत सिंह के हाथ का ऑपरेशन को 2 हफ्ते हो चुके हैं. मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है उनकी सेहत में बेहतरी होती जा रही है और उनके हाथ फिर से हिलना शुरू हो गया है. अपने इस ट्वीट में वज़ीरे आला अमरिंदर सिंह ने एक वीडियो भी शेयर की है. जिसमें जांबाज़ हरजीत सिंह से कुछ लोग बात कर रहे हैं और इस वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि हरजीत सिंह का हाथ किस तरह से हरकत कर रहा है.

It has been 2 weeks since SI Harjeet Singh's hand was operated upon in PGI. I am extremely happy to share that he is recovering well & that his hand has started to regain movement. Sharing this video of braveheart Harjeet Singh with you all. pic.twitter.com/5PD4JyyvdS

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) April 27, 2020