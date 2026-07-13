/पटना सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला, खान सर और बॉडीगार्ड्स को मिली जमानत

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर में तोड़-फोड़ की घटना हुई. आरोप है कि इस घटना के दौरान खान सर के सुरक्षाकर्मियों ने हवा में गोलियां चलाईं. कोचिंग संस्थान के पास हुई फायरिंग के एक वायरल वीडियो के आधार पर, कदमकुआं पुलिस ने 4 जून, 2026 को खान सर उनके दो सुरक्षाकर्मियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस नंबर 418/2026 दर्ज किया. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खान सर के दोनों सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वहीं, इस घटना में खान सर की भूमिका की जांच जारी है.