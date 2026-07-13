/पटना सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला, खान सर और बॉडीगार्ड्स को मिली जमानत

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Khan Sir Bail: देश और दुनियाभर में मशहूर पटना के खान सर को सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने खान सर की अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी मंज़ूर कर ली है. इसके अलावा खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स को भी ज़मानत मिल गई है. इससे पहले दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की गईं, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब कोर्ट ने खान सर को भी अग्रिम जमानत दे दी है. बॉडीगार्ड्स पर घटना के दिन हवा में गोली चलाने का आरोप था.
दरअसल, खान सर की कोचिंग के एक गार्ड के साथ कथित मारपीट हुई थी. इस मामले में रौशन आनंद और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगा था. आरोपों के आधार पर पुलिस ने रौशन आनंद और उनके कुछ सहयोगियों को गिरफ्तार किया था. बाद में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि खान सर ने अपने बॉडीगार्ड से हवाई फायरिंग करवाई थी. वीडियो सामने आने के बाद खान सर और उनके बॉडीगार्ड्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है.
जमानत के लिए किया था कोर्ट का रुख
खान सर ने अग्रिम ज़मानत के लिए पटना सिविल कोर्ट में अर्ज़ी दी थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 8 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. लेकिन फैसला सुनाने की तारीख पहले 10 जुलाई 2026 तय की गई थी, लेकिन प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के छुट्टी पर होने के कारण एक्टिंग प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ने इसे बदलकर 13 जुलाई, 2026 कर दिया. अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए खान सर और जेल में बंद उनके दो बॉडीगार्ड को बड़ी राहत दी है और तीनों को जमानत दे दी है.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर में तोड़-फोड़ की घटना हुई. आरोप है कि इस घटना के दौरान खान सर के सुरक्षाकर्मियों ने हवा में गोलियां चलाईं. कोचिंग संस्थान के पास हुई फायरिंग के एक वायरल वीडियो के आधार पर, कदमकुआं पुलिस ने 4 जून, 2026 को खान सर उनके दो सुरक्षाकर्मियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस नंबर 418/2026 दर्ज किया. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खान सर के दोनों सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वहीं, इस घटना में खान सर की भूमिका की जांच जारी है.