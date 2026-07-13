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पटना सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला, खान सर और बॉडीगार्ड्स को मिली जमानत

Khan Sir News: सिविल कोर्ट ने पटना के खान सर को जमानत दे दी है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है. खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स को भी जमानत मिल गई है. इससे पहले दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की गईं, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 13, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 12:04 PM IST
पटना सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला, खान सर और बॉडीगार्ड्स को मिली जमानत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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