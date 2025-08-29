Patna: अब तक अंधेरे में जोया की मौत की गुत्थी, पुलिस ने 25 को किया गिरफ्तार
Patna: अब तक अंधेरे में जोया की मौत की गुत्थी, पुलिस ने 25 को किया गिरफ्तार

Patna Student Death Case: पटना में पांचवीं कक्षा की छात्रा जोया की रहस्यमयी मौत के बाद बवाल मच गया. पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और SIT जांच में जुटी है.

Aug 29, 2025

Patna: अब तक अंधेरे में जोया की मौत की गुत्थी, पुलिस ने 25 को किया गिरफ्तार

Patna Student Death Case: बिहार की राजधानी पटना में 5th क्लास की स्टूडेंट्स की संदिग्ध मौत के बाद भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल हो गया था. अब पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी है और अब तक 27 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 25 लोगों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है.

सेंट्रल एसपी दीक्षा ने बताया कि घटना के बाद इलाके में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और बवाल किया था. गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 2 मुकदमा दर्ज किया. पहली एफआईआर बवाल और तोड़फोड़ के लिए दर्ज हुई है, जिसमें 17 लोगों को नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. दूसरी प्राथमिकी सड़क जाम और उत्पात मचाने के आरोप में दर्ज की गई है, जिसमें 30 नामजद और 150-180 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि जिस वक्त घटना हुई, उस समय स्कूल का गेट अंदर से बंद था. इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने आज मौके पर जाकर घटना का रिक्रिएशन भी कराया, ताकि पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके. पुलिस टीम ने मृतका के घर की भी तलाशी ली, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है. वहीं, स्कूल के शिक्षकों से लगातार पूछताछ की जा रही है और उनकी गतिविधियों पर भी बारीकी से नजर रखी जा रही है.

पुलिस कर रही है जांच
इस मामले में पुलिस को अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाया है. जांच में सामने आया है कि जिस दिन घटना हुई, उस दिन कैमरे की तार खराब थी. ऐसे में पुलिस को तकनीकी सबूत जुटाने में मुश्किल आ रही है. हालांकि, टेक्निकल टीम और एफएसएल की टीम को जांच में लगाया गया है, जो वैज्ञानिक तरीके से सबूत जुटा रही है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. इस टीम का नेतृत्व सीडीपीओ डॉक्टर अनु कुमारी कर रही हैं. SIT हर पहलू से मामले की पड़ताल कर रही है. टेक्निकल टीम के अलावा एफएसएल की विशेषज्ञ टीम भी मौके से साक्ष्य जुटा रही है, ताकि असली वजह का पता लगाया जा सके.

Zee Salaam Web Desk

Patna Student Death Case

