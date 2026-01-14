Advertisement
कर्मचारियों की बर्खास्तगी और मस्जिद प्रोफाइलिंग पर भड़कीं महबूबा-इल्तिजा, जानें पूरा मामला

Mehbooba Mufti on Mosque Profiling: PDP ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है. महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती ने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और मस्जिदों की कथित प्रोफाइलिंग को लेकर सरकार पर हमला बोला और इसे नागरिक और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताया.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 14, 2026, 08:31 AM IST

Jammu and Kashmir News: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मंगलवार को केंद्र सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की मनमानी बर्खास्तगी और पुलिस द्वारा मस्जिदों की प्रोफाइलिंग की आलोचना की. दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अलग-अलग पोस्ट में ये मुद्दे उठाए. 

महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा, "जम्मू-कश्मीर में नौकरी से मनमानी बर्खास्तगी आम बात हो गई है. यह सिर्फ कर्मचारी की बात नहीं है. हर 'बर्खास्तगी' के पीछे एक परिवार अंधेरे में डूब जाता है. यह एक तरह की सामूहिक सज़ा है, जहां भारत सरकार की कठोर नीतियों से पूरे परिवार रातों-रात बर्बाद हो जाते हैं. यह कानून के शासन का मज़ाक उड़ाता है और उचित प्रक्रिया की अनदेखी करता है. यह अन्याय खत्म होना चाहिए."

यह पोस्ट तब आई है जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में पांच सरकारी कर्मचारियों को कथित तौर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में बर्खास्त कर दिया था. ये बर्खास्तगी संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत की गई थी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में बिना जांच के बर्खास्तगी की अनुमति देता है. महबूबा ने इसे "मनमाना" और "सामूहिक सज़ा" बताया, और कहा कि 2019 से इसी तरह के आधार पर सैकड़ों कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, जिससे परिवार तबाह हो गए हैं. उन्होंने इसे "कानून के शासन का मज़ाक" बताया और न्याय की मांग की.

इसी मामले को लेकर इल्तिजा मुफ्ती ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "जम्मू-कश्मीर पुलिस किस कानून के तहत पूरे जम्मू-कश्मीर में मस्जिदों की प्रोफाइलिंग कर रही है? यह बेतुकी दंडात्मक नीति मुसलमानों पर सामूहिक संदेह, अलगाव और सज़ा की बू आती है. इस लगातार अपमान के बाद भी, आप अनजान होने का नाटक करते हैं, जबकि कश्मीरी खुद को तेजी से अलग-थलग और पराया महसूस कर रहे हैं? आपको जगाने के लिए और क्या चाहिए?"

इनपुट-IANS

