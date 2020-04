कोरोना वायरस हमला करने से पहले नस्ल, मज़हब और ज़ात-पात नहीं देखता: PM मोदी

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के मुल्क में बढ़ते असर को देखते हुए वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी इस वायरस से मुल्क वासियों को निजात देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और लोगों से हुकूमत की जानिब से जारी की गई हिदायात पर अमल करने की अपील कर रहे हैं. इसी सिम्द आज वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह वायरस हमला करने से पहले नस्ल, मज़हब, रंग, ज़ात नहीं देखता है. कोरोना तबका, ज़बान और हदूद भी नहीं देखता है. कोरोना से इस लड़ाई में में हम सब मुत्तहिद हैं. यह ट्वीट पीएमओ (PMO) के ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया गया है.

COVID-19 does not see race, religion, colour, caste, creed, language or borders before striking.

Our response and conduct thereafter should attach primacy to unity and brotherhood.

We are in this together: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) April 19, 2020