Corona Vaccine:जाइडस बायोटेक पार्क में PM मोदी ने वैक्सीन की तैयारियों का लिया जायजा

नई दिल्ली: कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर आज यानी शनिवार को कोई बड़ी खबर आ सकती है. प्रधानमंत्री मोदी पुणे और हैदराबाद की उन प्रयोगशालाओं में भी जाएंगे जहां कोरोना वायरस की वैक्सीन का निर्माण हो रहा है. प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) के आज के दौरे पर सिर्फ देश की नहीं, दुनियाभर की निगाहें टिकी हैं.

पीएम मोदी ने वैक्सीन बनाने में जुटी जाइडस कैडिला के प्लांट का दौरा किया. अहमदाबाद पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फार्मा कंपनी कैडिला के चेयरमैन पंकज पटेल से कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में सलाह मशविरा किया. पीएम मोदी ने वैक्सीन के बारे में अहम जानकारियां हासिल कीं.

Visited Zydus Biotech Park in Ahmedabad to know more about the indigenous DNA based vaccine being developed by Zydus Cadila. I compliment the team behind this effort for their work. Govt of India is actively working with them to support them in this journey: PM Modi#COVID19 https://t.co/EyiJfxjMxN pic.twitter.com/5yEn2b31tH

— ANI (@ANI) November 28, 2020