जैसलमेर: जवानों को खिताब करते हुए PM मोदी ने कीं तीन गुज़ारिशें, जानिए क्या कहा

नई दिल्ली: वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी आज जैसेलमेर के लोंगेवाला बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं. इस दौरान उन्होंने जहां खिताब में लोंगेवाला की तारीख पर लोगों का ध्यान मरकूज़ कराया वहीं दहशतगर्दी पर भी सख्त हमला किया है. पीएम मोदी ने कहा, 'आज हिंदुस्तान दहशतगर्दों को दहशत के आकाओं को घर में घुसकर मारता है. आज दुनिया ये जान रही है कि यह मुल्क अपने हितों से कतई समझौता करने वाला नहीं है.

पीएम ने आगे कहा कि भारत का रुतबा आपके पराक्रम की वजह ही है और मुल्क को आपने महफूज़ किया हुआ है इसलिए भारत वैश्विक मंचों पर प्रखरता से रखता है. आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है. इस सोच के खिलाफ भारत प्रखर आवाज बन रहा है. आज भारत बहुत तेजी के साथ डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है.'

#WATCH: Today India kills terrorists & their leaders by entering their homes. World now understands that this nation won't compromise with its interests, not at any cost. This repute & stature of India is all due to your strength & valour: PM Modi in Jaisalmer. pic.twitter.com/3jZq8Yaokh

— ANI (@ANI) November 14, 2020