Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2974829
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

'मुसलमानों पर हमला बर्दाश्त नहीं...', ब्रिटेन में मस्जिद पर हमले के बाद भड़के PM स्टार्मर

Keir Starmer on Muslim Safety: 8 अक्टूबर को मस्जिद पर हमला हुआ था. पुलिस ने  “हेट क्राइम” के तौर पर मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी. इस हमले के बाद ब्रिटेन के पीएम ने मस्जिद का दौरा किया है और बड़ा बयान दिया है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 25, 2025, 02:24 PM IST

Trending Photos

'मुसलमानों पर हमला बर्दाश्त नहीं...', ब्रिटेन में मस्जिद पर हमले के बाद भड़के PM स्टार्मर

Keir Starmer on Muslim Safety: ब्रिटेन में ईस्ट ससेक्स के पिसहेवन मस्जिद पर हाल में ही हमला हुआ. इस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ. इस हमले के बाद ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर (Keir Starmer) ने मस्जिद का दौरा किया है और  मुस्लिम समुदायों की सुरक्षा के लिए 105 करोड़ रुपये के एक्स्ट्रा फंड का ऐलान किया है. 

कीर स्टार्मर ने कहा, “हर व्यक्ति को शांति और सुरक्षा में जीने का अधिकार है. किसी भी मजहब या समुदाय पर हमला, ब्रिटेन के मूल्यों पर हमला है.” उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन एक सहिष्णु और गर्वित देश है, जहां नफरत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए.

दरअसल, 8 अक्टूबर को मस्जिद पर हमला हुआ था. पुलिस ने  “हेट क्राइम” के तौर पर मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान तीन लोगों को आगजनी और जान जोखिम में डालने के आरोप में गिरफ्तार किया है. ब्रिटेन पीएम स्टारमर ने कहा, “यह दुख की बात है कि हमें अपने पूजा स्थलों में सुरक्षा के इंतज़ाम करने पड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए.”

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा फंड में क्या होगा?
ब्रिटेन पीएम के जरिए दिए गए नए फंड से देशभर की मस्जिदों और इस्लामिक सेंटर्स में CCTV कैमरे, अलार्म सिस्टम, मजबूत फेंसिंग और सुरक्षा गार्ड लगाए जाएंगे. सरकार ने बताया कि मार्च 2025 तक एंटी-मुस्लिम हेट क्राइम में 19 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और सभी धार्मिक हेट क्राइम्स में से 44 फीसद मुस्लिमों के खिलाफ हैं. स्थानीय प्रशासन ने बताया कि ईस्ट ससेक्स के सीफोर्ड, न्यूहेवन और पिसहेवन में झंडे लगाना और नफरत फैलाने वाले नारेबाजी से लोग डरे हुए हैं.

अमेरिका में भी छिड़ी बहस
वहीं,ब्रिटेन में मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर चर्चा के साथ ही अमेरिका में भी यह मुद्दा गूंज रहा है. अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसन ने कहा, “अगर चर्च की घंटी बज सकती है, तो अजान भी दी जा सकती है.” इस पर रिपब्लिकन सांसद ब्रैंडन गिल ने जवाब दिया, “अगर तुम्हें मुस्लिम देश पसंद है तो यूके वापस जाओ.”

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Keir Starmer on Muslim Safety

Trending news

Keir Starmer on Muslim Safety
'मुसलमानों पर हमला बर्दाश्त नहीं...', ब्रिटेन में मस्जिद पर हमले के बाद भड़के PM
Burhanpur news
सरकारी स्कूल के मुस्लिम योगा टीचर पर लगा हिन्दू बच्चों को नमाज सिखाने का इल्ज़ाम
baghpat news
महिला SDM के पिता अख्तर के घर रोज़ आती थी नई- नई लड़कियां; वायरल Video से हंगामा!
Tablighi Ijtema in Bhopal
Bhopal: तब्लीगी इज्तिमा में शामिल होंगे लाखों लोग, तैयारियों पर प्रशासन की है निगाह
Omar Abdullah on Sat Sharma Victory
28 विधायक हैं, लेकिन BJP उमीदवार को पड़ गए 32 वोट! उमर ने पूछा, ये कैसे हो हुआ ?
New York Zohran Mamdani
न्यूयॉर्क: मेयर कैंडिडेट जोहरान ममदानी का छलका दर्द,मुस्लिमों से किया बड़ा वादा
Chirag Paswan on Muslim Voter
पिता की कुर्बानी के बाद भी मुसलमानों ने नहीं दिया साथ, चिराग का बड़ा बयान
Aligarh I Love Muhammad controversy
मंदिरों पर I Love Muhammad लिखकर कौन कराना चाहता है फसाद? कार्रवाई की हो रही मांग
Israel Lebanon Airstrike
Lebanon पर Israel ने की भीषण बमबारी, हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर की मौत
Palestinian Factions Gaza
गाजा पर अब कौन करेगा कंट्रोल? हमास और फतह ने प्रशासन के लिए लिया बड़ा फैसला