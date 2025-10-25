'मुसलमानों पर हमला बर्दाश्त नहीं...', ब्रिटेन में मस्जिद पर हमले के बाद भड़के PM स्टार्मर

Keir Starmer on Muslim Safety: ब्रिटेन में ईस्ट ससेक्स के पिसहेवन मस्जिद पर हाल में ही हमला हुआ. इस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ. इस हमले के बाद ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर (Keir Starmer) ने मस्जिद का दौरा किया है और मुस्लिम समुदायों की सुरक्षा के लिए 105 करोड़ रुपये के एक्स्ट्रा फंड का ऐलान किया है.

कीर स्टार्मर ने कहा, “हर व्यक्ति को शांति और सुरक्षा में जीने का अधिकार है. किसी भी मजहब या समुदाय पर हमला, ब्रिटेन के मूल्यों पर हमला है.” उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन एक सहिष्णु और गर्वित देश है, जहां नफरत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए.

दरअसल, 8 अक्टूबर को मस्जिद पर हमला हुआ था. पुलिस ने “हेट क्राइम” के तौर पर मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान तीन लोगों को आगजनी और जान जोखिम में डालने के आरोप में गिरफ्तार किया है. ब्रिटेन पीएम स्टारमर ने कहा, “यह दुख की बात है कि हमें अपने पूजा स्थलों में सुरक्षा के इंतज़ाम करने पड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए.”

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा फंड में क्या होगा?

ब्रिटेन पीएम के जरिए दिए गए नए फंड से देशभर की मस्जिदों और इस्लामिक सेंटर्स में CCTV कैमरे, अलार्म सिस्टम, मजबूत फेंसिंग और सुरक्षा गार्ड लगाए जाएंगे. सरकार ने बताया कि मार्च 2025 तक एंटी-मुस्लिम हेट क्राइम में 19 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और सभी धार्मिक हेट क्राइम्स में से 44 फीसद मुस्लिमों के खिलाफ हैं. स्थानीय प्रशासन ने बताया कि ईस्ट ससेक्स के सीफोर्ड, न्यूहेवन और पिसहेवन में झंडे लगाना और नफरत फैलाने वाले नारेबाजी से लोग डरे हुए हैं.

अमेरिका में भी छिड़ी बहस

वहीं,ब्रिटेन में मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर चर्चा के साथ ही अमेरिका में भी यह मुद्दा गूंज रहा है. अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसन ने कहा, “अगर चर्च की घंटी बज सकती है, तो अजान भी दी जा सकती है.” इस पर रिपब्लिकन सांसद ब्रैंडन गिल ने जवाब दिया, “अगर तुम्हें मुस्लिम देश पसंद है तो यूके वापस जाओ.”