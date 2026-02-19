लाल किले के पास फर्जी NIA अधिकारी मुदस्सर गिरफ्तार, कार में मिला नाबालिग

Advertisement
Fake NIA Officer Arrest: पुलिस ने दिल्ली के लाल किले के पास से पुलवामा के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने खुद को NIA ऑफिसर बताया था। संदिग्ध के पास एक संदिग्ध आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिला और कार में एक नाबालिग भी मौजूद था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 19, 2026, 07:09 AM IST

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पीछे दिल्ली चलो पार्क के पास दिल्ली पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले मुदस्सर को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को मुदस्सर ने खुद को NIA का अधिकारी बताया. साथ में पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी के कार में एक नाबालिग लड़का भी था. पूछताछ करने पर आरोपी ने NIA ऑफिसर होने का दावा करते हुए एक पहचान पत्र दिखाया. हालांकि, जब आईडी कार्ड संदिग्ध लगा, तो पुलिस ने पूरी जांच शुरू की.

शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल कर रहा था. पुलिस के मुताबिक, मुदस्सर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दिल्ली में नौकरी का वादा करके उनसे एडवांस पेमेंट लेता था. उसने नाबालिग लड़के के परिवार से पैसे ऐंठने के लिए भी इसी तरीके का इस्तेमाल किया और उसे नौकरी का वादा करके दिल्ली ले आया था.

इस एंगल से भी होगी पूछताछ
पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी ने NIA ऑफिसर बनकर और नकली आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की. जॉइंट पूछताछ रिपोर्ट के आधार पर पुलिस का मानना ​​है कि आरोपी लंबे समय से इस तरह के फ्रॉड में शामिल हो सकता है. कोतवाली पुलिस स्टेशन ने IPC की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसने अब तक कितने लोगों को टारगेट किया है और क्या कोई और व्यक्ति इसमें शामिल है.

बम धमाके के बाद एक्टिव है पुलिस
गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में लाल किले के पास हुए कार बम धमाके ने राजधानी के सिक्योरिटी सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे. इस धमाके में एक दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए थे और कई दूसरे घायल हुए थे. घटना के बाद से दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और सेंसिटिव इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है. पुलिस किसी भी संदिग्ध गतिविधि को हल्के में नहीं ले रही है और संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है. 

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं.

