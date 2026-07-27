/मिठाई बनी मुसीबत, अबू धाबी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए बिहार के सतीश कुमार

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Bihar News: बिहार के नवादा जिले के रहने वाले सतीश कुमार को दुबाई के यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) की अबू धाबी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया. एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने सतीश को हिरासत में इसलिए लिया, क्योंकि उनके पास "पोस्ता दाना" लगी मिठाई थी. सतीश को एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए जाने की घटना से परिवार वालों की चिंता बढ़ गई. परिवार वालों ने बताया कि सतीश कुमार 22 जुलाई को पटना एयरपोर्ट से अहमदाबाद होते हुए अबू धाबी के लिए रवाना हुए थे. वह अपने साथ धमौल बाजार से खरीदी गई रसकदम मिठाई ले जा रहे थे, जिस पर पोस्ता दाना लगा हुआ था. यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में पोस्ता दाना प्रतिबंधित है और पोस्ता दाना से जुड़े नियम बेहद सख्त हैं.
सतीश कुमार बिहार के नवादा जिले के धमौल थाना क्षेत्र के तुर्कबन गांव के रहने वाले हैं. अबू धाबी एयरपोर्ट पर जांच के दौरान अधिकारियों ने मिठाई पर लगे पोस्ता दाना को देखा, जिसके बाद सतीश कुमार को हिरासत में ले लिया गया. परिवार वालों ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में पोस्ता दाना प्रतिबंधित है. सतीश कुमार फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं. भारत में पोस्ता दाना का इस्तेमाल कई मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में सामान्य रूप से होता है और यह प्रतिबंधित नहीं है.
हालांकि, UAE में पोस्ता दाना से जुड़े नियम बेहद सख्त हैं. वहां अनजाने में भी इसे या इससे युक्त खाद्य सामग्री साथ ले जाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. सतीश कुमार के परिजन भारतीय दूतावास और संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं ताकि सतीश को सहायता मिल सके और उसे हिरासत से रिहा कराया जा सके. इस घटना ने विदेश यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह जरूरी संदेश दिया है कि वे जिस देश की यात्रा कर रहे हैं, वहां के आयात और प्रतिबंधित वस्तुओं से संबंधित नियमों की पहले से जानकारी जरूर ले लें.
फूड इंस्पेक्टर अजय कुमार ने पोस्ता दाना के संबंध में बताया कि यह कोई नशीला पदार्थ नहीं है और भारत में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है.