Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam ख़बरें
  • /मिठाई बनी मुसीबत, अबू धाबी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए बिहार के सतीश कुमार

मिठाई बनी मुसीबत, अबू धाबी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए बिहार के सतीश कुमार

Bihar News: बिहार के नवादा जिले के रहने वाले सतीश कुमार को अबू धाबी एयरपोर्ट पर पोस्ता दाना लगी मिठाई साथ ले जाने के कारण हिरासत में लिया गया. परिजनों का कहना है कि उन्हें UAE के सख्त नियमों की जानकारी नहीं थी. अब परिवार भारतीय दूतावास से मदद की उम्मीद कर रहा है. यह मामला विदेश यात्रा से पहले स्थानीय नियम जानने की अहमियत बताता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 27, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:42 AM IST
मिठाई बनी मुसीबत, अबू धाबी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए बिहार के सतीश कुमार

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम बेपटरी! सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल, वेंटिलेटर की कमी
Pakistan News36 min ago
2
Iran Israel tensions50 min ago
3
Uttar Pradesh newsJul 26
4
Goa NewsJul 26
5
Uttar Pradesh newsJul 26