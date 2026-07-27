/मिठाई बनी मुसीबत, अबू धाबी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए बिहार के सतीश कुमार

हालांकि, UAE में पोस्ता दाना से जुड़े नियम बेहद सख्त हैं. वहां अनजाने में भी इसे या इससे युक्त खाद्य सामग्री साथ ले जाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. सतीश कुमार के परिजन भारतीय दूतावास और संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं ताकि सतीश को सहायता मिल सके और उसे हिरासत से रिहा कराया जा सके. इस घटना ने विदेश यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह जरूरी संदेश दिया है कि वे जिस देश की यात्रा कर रहे हैं, वहां के आयात और प्रतिबंधित वस्तुओं से संबंधित नियमों की पहले से जानकारी जरूर ले लें.

फूड इंस्पेक्टर अजय कुमार ने पोस्ता दाना के संबंध में बताया कि यह कोई नशीला पदार्थ नहीं है और भारत में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है.