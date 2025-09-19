जामिया में बटला हाउस एनकाउंटर के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने छात्रों को किया डिटेन
Jamia News: दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में लेफ्ट छात्र संघ की आयशा के नेतृत्व में बटला हाउस एनकाउंटर के खिलाफ इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ. मार्च गेट नंबर 7 पर ही रोक दिया गया और कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया. कैंपस में भारी पुलिस बल व ड्रोन निगरानी रही.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 19, 2025, 11:11 PM IST

Jamia News: दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आज बटला हाउस एनकाउंटर के विरोध में प्रदर्शन हुआ. यह प्रदर्शन लेफ्ट छात्र संघ की सदस्य आयशा की अगुवाई में किया गया. छात्रों ने मांग की कि बटला हाउस एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच हो और पीड़ितों को इंसाफ मिले.

छात्रों के मुताबिक उनका जुलूस यूनिवर्सिटी के केंद्रीय कैंटीन से शुरू होकर बटला हाउस तक जाने वाला था. लेकिन इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें यूनिवर्सिटी कैंपस के गेट नंबर 7 पर रोक दिया. छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करने नहीं दिया.

इस दौरान कुछ छात्रों ने गुस्से में नारेबाजी की, जिनमें से कई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया, उनका कहना है कि बटला हाउस एनकाउंटर एक फेक एनकाउंटर था. इसी के खिलाफ इंसाफ की मांग करते हुए हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं. मौके पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान बड़ी संख्या में तैनात थे. सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो. 

छात्र संगठनों ने कहा कि यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और उनका उद्देश्य सिर्फ बटला हाउस एनकाउंटर की दोबारा जांच और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करना है. उनका आरोप है कि पुलिस ने छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की. उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया. उनका कहना है कि बिना अनुमति के जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए प्रदर्शनकारियों को गेट के बाहर जाने से रोका गया.

