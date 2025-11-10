फरीदाबाद में बड़ा खुलासा! डॉक्टर के घर से विस्फोटक बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार

Faridabad News: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर के फरीदाबाद इलाके में जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद आतंकी संगठनों से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. इस दौरान पुलिस ने 2563 किलोग्राम विस्फोटक, दो असॉल्ट राइफलें, पिस्तौल, टाइमर और अन्य सामग्री बरामद की है. इस मामले में पुलिस ने अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 अक्टूबर को श्रीनगर के बनपोरा नौगाम में विभिन्न स्थानों पर पुलिस और सुरक्षा बलों को जैश-ए-मोहम्मद के धमकी वाले पोस्टर मिले थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है.

पुलिस के अनुसार इस अभियान में सात प्रमुख आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और कई राज्यों में तलाशी के दौरान हथियारों, गोला-बारूद और लगभग तीन टन आईईडी सामग्री का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया. पुलिस ने बताया कि यह आतंकी मॉड्यूल धन जुटाने, रसद की व्यवस्था करने और हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री हासिल करने के अलावा लोगों की पहचान करने, उन्हें कट्टरपंथी बनाने और आतंकवादी समूहों में भर्ती करने में भी शामिल था.

पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान श्रीनगर के नौगाम निवासी आरिफ निसार डार उर्फ ​​साहिल, श्रीनगर के नौगाम निवासी यासिर-उल-अशरफ, श्रीनगर के नौगाम निवासी मकसूद अहमद डार उर्फ ​​शाहिद, श्रीनगर के नौगाम निवासी, शोपियां की एक मस्जिद के इमाम मौलवी इरफान अहमद, गंदेरबल के वाकुरा निवासी जमीर अहमद अहंगर उर्फ ​​मुतलाशा, पुलवामा के कोइल निवासी डॉ. मुजम्मिल अहमद गनाई उर्फ ​​मुसैब और कुलगाम के वानपोरा के निवासी डॉ. अदील के रूप में हुई है.

पुलिस के अनुसार नेटवर्क से जुड़े और लोगों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं. जांच ​​के दौरान, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग, गंदेरबल और शोपियां में, हरियाणा पुलिस के साथ फरीदाबाद में, और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ सहारनपुर में संयुक्त रूप से तलाशी ली. इस अभियान में दो पिस्तौल, दो एके-सीरीज राइफलें और 2563 किलोग्राम विस्फोटक और आईईडी बनाने वाली सामग्री बरामद हुई, जिसमें रसायन, अभिकर्मक, ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, रिमोट कंट्रोल, बैटरी, तार, टाइमर और धातु के टुकड़े शामिल थे.

बरामद हथियारों में गोला-बारूद सहित एक चाइनीज स्टार पिस्तौल, गोला-बारूद सहित एक बेरेटा पिस्तौल, गोला-बारूद सहित एक एके-56 राइफल और गोला-बारूद सहित एक एके क्रिंकोव राइफल शामिल हैं.

