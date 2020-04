देखिए पीएम मोदी के 9 मिनट के अपील पर 9 मिनट में शुरू हो गई सियासत

नई दिल्ली : कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम ने वज़ीरे आज़म मोदी के मैसेज को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि दिए जलाना तो ठीक है मैं जला दूंगा लेकिन तब जब आप स्पेशलिस्ट और इकॉनॉमिस्ट के सलाह को सुनना भी उतना ही ज़रूरी है.साबिक वज़ीरे ख़जाना चिदंबरम ने कहा कि पीएम के इस पैग़ाम के बाद कारकुनान, कारोबारी और दिहाड़ी मज़दूर को निराशा हाथ लगी है.

Dear @narendramodi , We will listen to you and light diyas on April 5. But, in return, please listen to us and to the wise counsel of epidemiologists and economists.

कांग्रेस के लीडर शशि थरूर ने भी पीएम की इस अपील पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने प्रधान शोमैन को सुना. जिसमें उन्होंने इस दौर से गुज़र रहे लोगों के दर्द , उनके बोझ और फाइनांस के परेशानियों को कम करने के लिए कुछ बात नहीं कही गई, मुस्तबिल को लेकर कई नज़रिया नहीं रखा गया. यह हिंदुस्तान के फोटो अप वज़ीरे आज़म की ओर से पैदा किया गया फील गुड पल हैं.

Govt's earlier financial package was not adequate. A lot of people felt left out & marginalized. PM Modi has not addressed their needs. He has not dealt with lack of personal protective equipment & of rapid testing kits. Photo ops will not solve #COVID19 problem: Shashi Tharoor https://t.co/YuSsyTFHuv

