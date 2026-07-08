/Opinion: इस्लाम में बहु विवाह और तीन तलाक की गुंजाईश है, लेकिन आदेश नहीं

इंसान का ताल्लुक़ सिर्फ़ दुनिया से नहीं, बल्कि दीन (धर्म) से भी है. इसी लिए अल्लाह तआला ने इंसान की ज़िंदगी के लिए शरीअत के उसूल दिए और रियासत ने समाज को चलाने के लिए क़ानून बनाए. दीन के उसूलों की ख़िलाफ़वर्ज़ी गुनाह है, और क़ानून की ख़िलाफ़वर्ज़ी जुर्म. दोनों तरह के उसूल तोड़ने वाले हर दौर और हर समाज में मौजूद रहे हैं, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि स्वार्थी लोग हर गुनाह या हर जुर्म पर बराबर आवाज़ नहीं उठाते, बल्कि वही मुद्दा चुनते हैं जिससे उनका सियासी, वैचारिक या सामाजिक मक़सद पूरा होता हो.