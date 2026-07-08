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Opinion: इस्लाम में बहु विवाह और तीन तलाक की गुंजाईश है, लेकिन आदेश नहीं

Opinion: भारत में इस वक़्त मुस्लिम समाज में तीन तलाक और बहुविवाह की प्रथा को इस तरह लोक विमर्श का मुद्दा बना दिया गया है, जैसे देश में ये सबसे बड़े मसले हैं. इसे इस्लाम से जोड़कर न सिर्फ इस्लाम, कुरान, हदीश को निशाना बनाया जा रहा ह, बल्कि इससे मुसलमानों का चरित्र हनन और उस पूरे समाज की छवि खराब की जा रही है. मुस्लिम स्कॉलर मुहम्मद उस्मान एडवोकेट अज़हरी बता रहे हैं कि आखिर इस्लाम इन दो मुद्दों पर क्या कहता है? क्या है कुरआन का मूल सन्देश?

Written ByAdvocate Mohammad Usman Azhari
Published: Jul 08, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:25 PM IST
Opinion: इस्लाम में बहु विवाह और तीन तलाक की गुंजाईश है, लेकिन आदेश नहीं

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Advocate Mohammad Usman Azhari

Advocate Mohammad Usman Azhari

एडवोकेट मोहम्मद उस्मान अजहरी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और टीवी पैनलिस्ट हैं. वह अक्सर राष्ट्रीय टेलीविजन और मीडिया डिबेट्स में सामाजिक और धार्मिक मामलों पर अपनी कानूनी और स्पष्ट राय रखने के लिए जाने जाते हैं.

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