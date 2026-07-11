/सरकारी चरागाह पर कब्जा पड़ा भारी! जरीन खान का अवैध आशियाना बुलडोजर से जमींदोज

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Pratapgarh News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में प्रशासन और पुलिस अपराधियों और जमीन माफिया के खिलाफ लगातार सख़्त कार्रवाई कर रहे हैं. इसी मुहिम के तहत अरनोद इलाके के आदतन अपराधी जरीन खान द्वारा सरकारी चरागाह की जमीन पर बनाए गए एक अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया गया. यह कार्रवाई जिला प्रशासन के निर्देश और अरनोद तहसीलदार के नेतृत्व में अरनोद तहसीलदार कोर्ट के आदेश (केस नंबर 24/2026) के पालन में की गई. इस ऑपरेशन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. अरनोद स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) शिवलाल मीणा भी मौके पर मौजूद थे.
यह ऑपरेशन नौगांवा राजस्व गांव के जमीन के खसरा नंबर 104 पर चलाया गया. कुल 1.74 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली यह जमीन सरकारी चरागाह के तौर पर दर्ज है. आरोप है कि नौगांवा निवासी महमूद खान के बेटे जरीन खान ने इस जमीन के लगभग 0.02 हेक्टेयर हिस्से पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया था और एक पक्का घर बना लिया था. कब्ज़ा हटाने का फैसला अरनोद के तहसीलदार द्वारा 9 जुलाई को जारी एक पत्र के आधार पर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने का आदेश दिया.
ऑपरेशन की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए और पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशों पर अमल करते हुए प्रतापगढ़ पुलिस लाइन्स के साथ-साथ अरनोद, रठांजना, धमोत्तर, कोटड़ी, हथुनिया, प्रतापगढ़ और सुहागपुरा पुलिस स्टेशनों से सब-इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल वाली पुलिस टुकड़ी तैनात की गई. पूरे ऑपरेशन की वीडियोग्राफी की गई और पुलिसकर्मियों को बॉडी कैमरा और हेलमेट-माउंटेड कैमरा पहनने का निर्देश दिया गया ताकि हर गतिविधि का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे.
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, ज़रीन खान एक आदतन अपराधी है. उसके खिलाफ अलग-अलग पुलिस स्टेशनों अर्नोद, कालुखेड़ा और प्रतापगढ़ में लगभग 12 गंभीर मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, सबूत मिटाना, बिना इजाज़त घुसना और मारपीट, चोरी, जानलेवा हमला और NDPS एक्ट का उल्लंघन जैसे अपराध शामिल हैं. इनमें से कई मामलों में अदालतों ने उसे दोषी ठहराया है, जबकि कुछ मामले अभी भी अदालत में चल रहे हैं. जरीन खान के परिवार का भी आपराधिक रिकॉर्ड गंभीर रहा है. उनके बेटे शाहरुख के खिलाफ़ केरल के कन्नूर ज़िले के थलासेरी पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धारा 21(C) और 29 के तहत ड्रग तस्करी का मामला दर्ज किया गया है; इस मामले में चार्जशीट पहले ही अदालत में जमा की जा चुकी है. उनके दूसरे बेटे सलमान के खिलाफं कुल पांच मामले दर्ज हैं, जिनमें NDPS एक्ट के साथ-साथ मारपीट और आपराधिक धमकी के आरोप भी शामिल हैं. उनके तीसरे बेटे अरबाज के खिलाफ भी केरल के कन्नूर जिले में NDPS एक्ट के तहत ड्रग तस्करी का मामला दर्ज किया गया है.
प्रतापगढ़ पुलिस हाल ही में ड्रग तस्करों और संगठित अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में इन तस्करों की अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति की पहचान करने और उसे जब्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. साथ ही, जिला प्रशासन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से बनी इमारतों को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहा है. प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों, अपराध के जरिए अवैध संपत्ति जमा करने वालों या कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख़्त कार्रवाई जारी रहेगी.