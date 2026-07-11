Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam ख़बरें
  • /सरकारी चरागाह पर कब्जा पड़ा भारी! जरीन खान का अवैध आशियाना बुलडोजर से जमींदोज

सरकारी चरागाह पर कब्जा पड़ा भारी! जरीन खान का अवैध आशियाना बुलडोजर से जमींदोज

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में सरकारी चरागाह जमीन पर कथित अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. तहसीलदार की अदालत के आदेश पर बुलडोजर का इस्तेमाल करके जरीन खान द्वारा बनाए गए पक्के निर्माण को गिरा दिया गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 11, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:37 PM IST
सरकारी चरागाह पर कब्जा पड़ा भारी! जरीन खान का अवैध आशियाना बुलडोजर से जमींदोज
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य तो मंदिर ट्रस्ट में गैर-हिंदू क्यों नहीं? मुस्लिम नेता
UP Waqf board35 min ago
2
afghanistan India relations1 hr ago
3
muslim news1 hr ago
4
Hajj Fuel Surcharge Refund3 hrs ago
5
Pakistan Peace Efforts Between US Iran Conflict3 hrs ago