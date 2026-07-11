/सरकारी चरागाह पर कब्जा पड़ा भारी! जरीन खान का अवैध आशियाना बुलडोजर से जमींदोज

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, ज़रीन खान एक आदतन अपराधी है. उसके खिलाफ अलग-अलग पुलिस स्टेशनों अर्नोद, कालुखेड़ा और प्रतापगढ़ में लगभग 12 गंभीर मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, सबूत मिटाना, बिना इजाज़त घुसना और मारपीट, चोरी, जानलेवा हमला और NDPS एक्ट का उल्लंघन जैसे अपराध शामिल हैं. इनमें से कई मामलों में अदालतों ने उसे दोषी ठहराया है, जबकि कुछ मामले अभी भी अदालत में चल रहे हैं. जरीन खान के परिवार का भी आपराधिक रिकॉर्ड गंभीर रहा है. उनके बेटे शाहरुख के खिलाफ़ केरल के कन्नूर ज़िले के थलासेरी पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धारा 21(C) और 29 के तहत ड्रग तस्करी का मामला दर्ज किया गया है; इस मामले में चार्जशीट पहले ही अदालत में जमा की जा चुकी है. उनके दूसरे बेटे सलमान के खिलाफं कुल पांच मामले दर्ज हैं, जिनमें NDPS एक्ट के साथ-साथ मारपीट और आपराधिक धमकी के आरोप भी शामिल हैं. उनके तीसरे बेटे अरबाज के खिलाफ भी केरल के कन्नूर जिले में NDPS एक्ट के तहत ड्रग तस्करी का मामला दर्ज किया गया है.