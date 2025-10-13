UP: हिंदू से मुस्लिम बने हिदायतुल्लाह पर धर्मांतरण का इल्जाम; लड़कियों से कराता था निकाह

Prayagraj Conversion Case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के झूंसी इलाके में मौलाना हिदायतुल्लाह पर इल्जाम है कि हिंदू युवक राम बिहारी का धर्म बदलवाकर उसे मुस्लिम युवती से रायबरेली में शादी करा दी. इस खुलासे के बाद इलाके में डर और हड़कंप का माहौल है. पुलिस ने मौलाना हिदायतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है और जांच कर रही है.

दावा किया गया है कि मौलाना हिदायतुल्लाह खुद 25 साल पहले हिंदू थे. वह बस्ती जिले के रहने वाले थे और प्रयागराज आने के बाद उन्होंने धर्मपरिवर्तन कर दिया और हिंदू से मुस्लिम बन गए. इसके बाद उन्होंने अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाना शुरू किया. शुरुआती जांच में पता चला है कि इस रैकेट में कई अन्य मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल थे, जो प्रयागराज और आसपास के जिलों में रहते थे.

पुलिस जांच के हवाले से किया गया बड़ा दावा

पुलिस जांच के हवाले से दावा किया जा रहा है कि हिदायतुल्लाह का गिरोह गरीब हिंदू परिवारों को निशाना बनाता था. मौलाना गरीबों को रोजगार और समाज में बराबरी का अधिकार देने का झांसा देकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे. इसके बाद फर्जी निकाहनामा तैयार करके हिंदू युवकों की मुस्लिम युवतियों से शादी करवा दी जाती थी. इस रैकेट से मौलाना अवैध तरीके से फंडिंग भी लेते थे.

स्कूल में पढ़ाते थे मौलाना

गौरतलब है कि इस मामले में शिकायत इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता रवि शंकर दुबे ने झूंसी थाने में दर्ज कराई है. पुलिस का मानना है कि आगे की जांच में पूरे रैकेट का पर्दाफाश होगा. मौलाना हिदायतुल्लाह फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं और उनकी क्राइम कुंडली, बैंक ट्रांजेक्शन और रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है. मौलाना हिदायतुल्लाह झूंसी के कनिहार स्थित जेडी पब्लिक स्कूल में उर्दू के टीचर भी रहे हैं. स्कूल के प्रिंसिपल जेपी यादव ने बताया कि उन्होंने 2017 से 2019 तक पढ़ाया था और फिर जुलाई 2025 से दुबारा स्कूल में आने लगे थे.