'हमास को सरकार में नहीं किया जाएगा शामिल...', फिलिस्तीनी राष्ट्रपित का बड़ा ऐलान

Gaza News: संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राष्ट्रपित महमूद अब्बास ने कहा कि उन्होंने सभी फिलिस्तीनी समूहों से अपने हथियार फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में शांति और स्थिरता के लिए यह जरूरी है कि सभी हथियार केंद्र सरकार के नियंत्रण में हों. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महमूद अब्बास और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को अमेरिका से वीजा नहीं मिला. इसलिए उनका भाषण सीधे न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से प्रसारित हुआ.
अपने भाषण में अब्बास ने इजरायल पर हमास के हमलों की आलोचना की और गाजा में इजरायल द्वारा जारी नरसंहार पर गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने कहा कि इजरायल की कार्रवाई न केवल आक्रामकता है, बल्कि युद्ध अपराध भी है. उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और दुनिया से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया.
अब्बास ने गाजा पट्टी के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि गाजा फिलिस्तीन का अभिन्न हिस्सा है और भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य में इसका पूर्ण नियंत्रण फिलिस्तीनी प्राधिकरण के हाथ में होना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि हमास की भविष्य में फिलिस्तीनी की राजनीति या प्रशासन में कोई भूमिका नहीं होगी. उनका यह संदेश यह दिखाता है कि फिलिस्तीनी नेता गाजा में हमास के प्रभाव को सीमित करने और राष्ट्रीय एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
इसके साथ ही, महमूद अब्बास ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए कदम उठाएं. उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों को अपनी जमीन और जीवन की सुरक्षा का अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना दुनिया की ज़िम्मेदारी है.