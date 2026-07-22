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गुरूर चकनाचूर! 10 दिनों की जंग के बाद फिर घुटनों पर बाहुबली; सीज़फ़ायर की कोशिशें हुई तेज़

ईरान के तिलिस्म की और उसके तिलिस्म के आगे कैसे बेनूर हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सुल्तान, जिसका ग़ुरूर इस वक्त दुनिया को परेशान कर रखा है. उस सुल्तान ने एक बार फिर ceasefire का शिगूफ़ा छोड़ा है. मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान और क़तर एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं. दोनों मुल्क मिलकर एक बार फिर 10 दिन के सीज़फ़ायर की कोशिशें कर रहे हैं, ताकि ठप्प पड़ी बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके. इस पूरी कोशिश का मक़सद यह है कि किसी तरह जंग के माहौल को रोककर सुल्ह और समझौते के रास्ते पर लौटा जाए.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jul 22, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:28 PM IST
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