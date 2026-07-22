/गुरूर चकनाचूर! 10 दिनों की जंग के बाद फिर घुटनों पर बाहुबली; सीज़फ़ायर की कोशिशें हुई तेज़

ईरान अमेरिका जंग से पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, उसने न सिर्फ़ इस इलाक़ाई अमन को ख़तरे में डाला है बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक नया इकनॉमिकल बोहरान भी खड़ा कर दिया है. दुनिया फिर से ऊर्जा संकट में फंसती दिखाई दे रही है. इसलिए एक बार फिर दस दिनों की जंग के बाद अमेरिका ने ईरान पर सीज़फ़ायर के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है.



इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मुद्दा होर्मुज़ को फिर से खोलना और इंटरनैशनल बाज़ार में तेल की क़ीमतों को स्थिर करना है. दुनिया का लगभग 20 से 30 फ़ीसदी कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुज़रता है, और जब से इस रास्ते पर जहाज़ों की आवाजाही मुतास्सिर हुई है, तब से दुनिया भर में तेल की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं. एशिया और यूरोप के कई मुल्क अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से अरब मुल्कों के तेल पर डिपेंडेंट हैं, वो इस जंग से बुरी तरह परेशान हैं. अगर होर्मुज़ को तुरंत नहीं खोला गया, तो आने वाले दिनों में महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान आ सकता है, जिसे संभालना बेहद मुश्किल होगा. इसी माअशी बोहरान से बचने के लिए पाकिस्तान और क़तर यह चाहते हैं कि कम से कम 10 दिन के लिए जंग रोक दी जाए ताकि तेल की सप्लाई को बहाल करने की शर्तों पर बात हो सके.