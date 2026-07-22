/गुरूर चकनाचूर! 10 दिनों की जंग के बाद फिर घुटनों पर बाहुबली; सीज़फ़ायर की कोशिशें हुई तेज़

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ईरान अमेरिका जंग से पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, उसने न सिर्फ़ इस इलाक़ाई अमन को ख़तरे में डाला है बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक नया इकनॉमिकल बोहरान भी खड़ा कर दिया है. दुनिया फिर से ऊर्जा संकट में फंसती दिखाई दे रही है. इसलिए एक बार फिर दस दिनों की जंग के बाद अमेरिका ने ईरान पर सीज़फ़ायर के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है.
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मुद्दा होर्मुज़ को फिर से खोलना और इंटरनैशनल बाज़ार में तेल की क़ीमतों को स्थिर करना है. दुनिया का लगभग 20 से 30 फ़ीसदी कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुज़रता है, और जब से इस रास्ते पर जहाज़ों की आवाजाही मुतास्सिर हुई है, तब से दुनिया भर में तेल की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं. एशिया और यूरोप के कई मुल्क अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से अरब मुल्कों के तेल पर डिपेंडेंट हैं, वो इस जंग से बुरी तरह परेशान हैं. अगर होर्मुज़ को तुरंत नहीं खोला गया, तो आने वाले दिनों में महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान आ सकता है, जिसे संभालना बेहद मुश्किल होगा. इसी माअशी बोहरान से बचने के लिए पाकिस्तान और क़तर यह चाहते हैं कि कम से कम 10 दिन के लिए जंग रोक दी जाए ताकि तेल की सप्लाई को बहाल करने की शर्तों पर बात हो सके.
क़तर पहले भी मीडिएशन की कोशिश करता रहा है. क़तर के अमेरिका और यूरोपियन मुल्कों के साथ साथ ईरान और दूसरी रीजनल ताक़तों से बेहतर रिश्ते हैं. वहीं, दूसरी तरफ़, पाकिस्तान के ईरान के साथ लंबे सरहदी रिश्ते हैं, और साथ ही खाड़ी के सुन्नी मुल्कों के साथ भी उसके गहरे इकनॉमिकल और मिलिट्री रिलेशन हैं. दोनों मुल्क यह अच्छी तरह समझते हैं कि इस इलाके में बढ़ता तनाव उनके अपने मफ़ादात और मईशत के लिए भी बेहद ख़तरनाक है. इसलिए ये दोनों मुल्क अपनी डिप्लोमैटिक ताक़त का इस्तेमाल करके ईरान और दूसरे फ़रीक़ के बीच एक ऐसी रज़ामंदी की कोशिश में जुटे हैं, जिससे कम से कम थोड़े वक़्त के लिए ही सही जंग थम सके.
लेकिन यहां सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान इस बार सीज़फ़ायर की बात मान जाएगा. ईरान की नज़र में होर्मुज़ का रास्ता उसका सबसे बड़ा डिप्लोमैटिक हथियार है. ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक़ची ने तो यहां तक कह दिया था कि होर्मुज़ ही ईरान का एटम बम है. ईरान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि जैसे ही वह इस रास्ते को बंद करता है, यहाँ तनाव बढ़ता है. पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है और वेस्टर्न कंट्रीज़ पर दबाव बढ़ जाता है. पिछली जंग में भी ईरान ने कई बार यह साफ़ किया है कि वह बिना किसी ठोस गारंटी के कोई भी कदम नहीं उठाएगा. ईरान का मानना है कि सिर्फ़ 10 दिन के सीज़फ़ायर से उसके मसले का हल नहीं निकलेगा. जब तक कि उस पर लगे सैंक्शन्स को हटाने और उसकी सेक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर कोई साफ़ और टिकाऊ भरोसा न दिया जाए.
दूसरी तरफ़ अमेरिका और उसके अलाईज़ की फ़ौजी मौजूदगी भी फ़ारस की खाड़ी में लगातार बनी हुई है. वेस्टर्न कंट्रीज़ चाहते हैं कि होर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही पर कोई आंच न आए और इसके लिए वो मिलिट्री दबाव का रास्ता भी अपना रहे हैं, हालाँकि, ईरान को यह फौजी दबाव नागवार गुज़रता है. ईरान इसे अपनी सॉवरेनिटी और सेक्योरिटी के लिए सीधा ख़तरा मानता है. जब भी बाहरी दबाव बढ़ता है, ईरान का रुख और सख़्त हो जाता है. यही वजह है कि क़तर और पाकिस्तान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मिलिट्री दबाव के बजाय डिप्लोमेसी का रास्ता चुना जाए, क्योंकि अगर एक बार भी किसी की गलती से कोई बड़ा हमला हो गया, तो 10 दिन का सीज़फ़ायर होना तो दूर की बात, पूरा इलाका एक बड़ी जंग की आग में झुलस सकता है.
ऐसे हालात में अगर ईरान 10 दिन के इस सीज़फ़ायर की कोशिशिों के लिए हामी भर देता है तो उसे अपनी माअशी हालत को थोड़ा संभालने और दुनिया के सामने एक जिम्मेदार मुल्क की तस्वीर पेश करने का मौक़ा मिलेगा. साथ ही, इससे बातचीत की टेबल पर उसकी पकड़ भी मजबूत हो सकती है क्योंकि वह दुनिया को यह दिखा पाएगा कि वह अमन का हामी है, लेकिन दूसरी तरफ़, ईरान लीडरशिप का ये भी मानना है कि सीज़फ़ायर मानने से दुश्मन को अपनी स्ट्रैटजी बदलने और ताकत जुटाने का वक़्त मिल जाएगा. ईरान को यह भी डर है कि 10 दिन बाद अगर बातचीत नाकाम रही....तो वह अपनी उस मजबूत पोज़िशन को खो देगा जो उसने होर्मुज़ पर दबाव बनाकर हासिल की है....इसलिए ईरान का फैसला इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसे बदले में क्या ठोस रियायतें मिलती हैं.