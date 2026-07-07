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गाजा को लेकर भारत का क्या है स्टैंड? पीएम मोदी ने इंडोनेशिया दौरे पर किया क्लियर, टेंशन में आ गए नेतन्याहू

PM Modi on Two State Solution: इंडोनेशिया दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का रुख दोहराया. 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि स्थायी शांति हासिल करने के लिए बातचीत, कूटनीति और आपसी जुड़ाव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 07, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:43 PM IST
गाजा को लेकर भारत का क्या है स्टैंड? पीएम मोदी ने इंडोनेशिया दौरे पर किया क्लियर, टेंशन में आ गए नेतन्याहू
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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