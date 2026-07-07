/गाजा को लेकर भारत का क्या है स्टैंड? पीएम मोदी ने इंडोनेशिया दौरे पर किया क्लियर, टेंशन में आ गए नेतन्याहू

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PM Modi on Two State Solution: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं. इस दौरे के दौरान, उन्होंने फ़िलिस्तीन और इजरायल के बारे में बड़ा बयान दिया है. पीएम मोदी ने पहले से कहीं ज़्यादा बातचीत और कूटनीति की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. उन्होंने फ़िलिस्तीन के लिए 'टू-स्टेट थ्योरी' का भी ज़िक्र किया और कहा कि इस फ़्रेमवर्क के तहत फिलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए बातचीत करनी चाहिए. पीएम मोदी के इस बयान से इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू टेंशन में आ सकते हैं. क्योंकि नेतन्याहू 'टू-स्टेट थ्योरी' को पूरी तरह से खारिज करते हैं.
PM Modi emphasises on 2 state solution on Palestine pic.twitter.com/UTYwNO6ole
— Sidhant Sibal (@sidhant) July 7, 2026
दरअसल, इजरायल और हमास के बीच चल रही लड़ाई का सबसे ज़्यादा असर गाजा पट्टी के आम लोगों पर पड़ा है. गाजा में इजरायली सैन्य अभियान से भारी तबाही हुई है. स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मुताबिक, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं. मरने वालों और घायलों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं. लगातार बमबारी और सैन्य कार्रवाई से गाजा में कई रिहायशी इलाकों, अस्पतालों, स्कूलों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है.
गाजा में अपना घर छोड़ने पर है मजबूर
गाजा पर हमले की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है. संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने गाजा में मानवीय संकट पर चिंता जताई है और युद्धविराम और राहत सहायता बढ़ाने की मांग की है. वहीं, दुनिया भर के कई देशों ने मध्य पूर्व में स्थायी शांति हासिल करने के लिए बातचीत और कूटनीतिक समाधान पर ज़ोर दिया है. भारत भी लंबे समय से इजरायल और फ़िलिस्तीन के संबंध में 'दो-राष्ट्र समाधान' का समर्थन करता रहा है. इस नीति के तहत, इजरायल और फ़िलिस्तीन दोनों को शांतिपूर्वक और सुरक्षित रूप से साथ रहने का अधिकार होना चाहिए. इंडोनेशिया की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत, कूटनीति और शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया.