/गाजा को लेकर भारत का क्या है स्टैंड? पीएम मोदी ने इंडोनेशिया दौरे पर किया क्लियर, टेंशन में आ गए नेतन्याहू

गाजा में अपना घर छोड़ने पर है मजबूर

गाजा पर हमले की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है. संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने गाजा में मानवीय संकट पर चिंता जताई है और युद्धविराम और राहत सहायता बढ़ाने की मांग की है. वहीं, दुनिया भर के कई देशों ने मध्य पूर्व में स्थायी शांति हासिल करने के लिए बातचीत और कूटनीतिक समाधान पर ज़ोर दिया है. भारत भी लंबे समय से इजरायल और फ़िलिस्तीन के संबंध में 'दो-राष्ट्र समाधान' का समर्थन करता रहा है. इस नीति के तहत, इजरायल और फ़िलिस्तीन दोनों को शांतिपूर्वक और सुरक्षित रूप से साथ रहने का अधिकार होना चाहिए. इंडोनेशिया की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत, कूटनीति और शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया.