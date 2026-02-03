'प्राइवेट प्रॉपर्टी पर धार्मिक कार्यक्रम के लिए इजाजत जरूरी नहीं', इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला

Allahabad High Court Ruling: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े एक अहम फैसले में साफ किया है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर धार्मिक कार्यक्रम या प्रार्थना सभा करने के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार भारत के संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के तहत आता है.

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ किया कि धर्म की आजादी एक मौलिक अधिकार है, जिसे समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से सुरक्षित किया गया है और संविधान के आर्टिकल 25 के तहत हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की आजादी है. यह मामला 'नारा टेफेल सप्लीमेंट्री' और 'इमैनुएल टेर मीन चिरफेल ट्रस्ट' द्वारा दायर कई याचिकाओं से शुरू हुआ था.

याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि वे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर महिलाओं के लिए एक धार्मिक सभा करना चाहते थे, लेकिन राज्य अधिकारी उनके अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे. इसके बाद वे हाई कोर्ट पहुंचे. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि याचिकाकर्ताओं को अपनी-अपनी प्राइवेट जगहों पर अपनी सुविधा के अनुसार धार्मिक प्रार्थना करने का पूरा अधिकार है और इसके लिए किसी सरकारी इजाजत की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ऐसा कोई कानून या नियम नहीं बता पाई, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी पर धार्मिक कार्यक्रमों के लिए इजाजत लेना जरूरी हो.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, कोर्ट ने इस अधिकार के साथ एक ज़रूरी शर्त भी जोड़ी. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी समय यह धार्मिक सभा या भीड़ किसी सार्वजनिक सड़क, सरकारी जमीन, या किसी सार्वजनिक जगह पर फैल जाती है, तो नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारियों से इजाजत लेना जरूरी होगा. प्रशासन को सार्वजनिक व्यवस्था, ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दखल देने का अधिकार होगा. यह फैसला जस्टिस अतुल श्रीधरन और सिद्धार्थ की डिवीजन बेंच ने सुनाया.

इन जगहों पर कार्यक्रम के लिए लेना होगा परमिशन

कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा साफ नियम है जो प्राइवेट जगहों पर धार्मिक सभाओं के लिए इजाजत लेना जरूरी बनाता हो। सरकार ने जवाब दिया कि ऐसा कोई खास प्रावधान मौजूद नहीं है। कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में भी प्राइवेट जगहों पर होने वाली प्रार्थना सभाओं के लिए इजाजत लेना ज़रूरी नहीं है. इसलिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सिर्फ़ आशंका या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यह भी दोहराया कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि बिना इजाजत के सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा की जा सकती है या ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था को बाधित किया जा सकता है. सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कानून के तहत इजाजत लेना अनिवार्य रहेगा.