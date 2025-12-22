'पसीना सूखने से पहले...', मजदूरों को नहीं मिला इंसाफ तो HC ने दिया पैगंबर मोहम्मद के कथन का हवाला

Madras High Court Order: मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मजदूरों और प्रोफेशनल्स को बकाया पेमेंट न करने के खिलाफ सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने पैगंबर मुहम्मद (SAW) के बयान का जिक्र किया, जिसमें पैगंबर मुहम्मद (SAW) ने कहा था, "मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे उसकी मजदूरी दे दो." इसी बयान को लेकर कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ़ एक धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि न्याय और इंसानियत का एक बुनियादी सिद्धांत है.

दरअसल, यह मामला मदुरै सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़ा है. कॉर्पोरेशन के एक पूर्व स्टैंडिंग काउंसिल, वकील पी. थरवमलाई ने कोर्ट में एक याचिका दायर की. उन्होंने बताया कि उन्होंने 1992 से 2006 तक लगभग 14 सालों तक कॉर्पोरेशन के लिए काम किया और सैकड़ों मामलों में उसका प्रतिनिधित्व किया. इसके बावजूद उन्हें उनकी पूरी प्रोफेशनल फीस नहीं दी गई. याचिकाकर्ता के मुताबिक, उनकी कुल बकाया फीस लगभग 2.2 लाख थी, जिसमें से सिर्फ़ 1.50 लाख का पेमेंट किया गया. करीब 13,005 अभी भी बाकी है. सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने पेमेंट के लिए सबसे पहले 2006 में हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी उन्हें अभी तक पैसे नहीं मिले हैं.

कोर्ट ने लगाई फटकार

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जी. स्वामीनाथन ने सरकारी एजेंसियों के रवैये पर कड़ी नाराज़गी जताई. उन्होंने कहा कि एक तरफ, सरकारी संस्थान बकाया पेमेंट करने के लिए फंड की कमी का दावा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ, वे छोटे-मोटे मामलों के लिए भी महंगे सीनियर वकीलों और एडिशनल एडवोकेट जनरल को हायर करते हैं और जनता के पैसे को बेझिझक खर्च करते हैं.

कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह दोहरा मापदंड न सिर्फ गलत है, बल्कि न्याय और निष्पक्षता के बुनियादी सिद्धांतों का भी उल्लंघन है. किसी की सेवाएं लेना और फिर सालों तक उन्हें पेमेंट न करना नैतिक और कानूनी तौर पर गलत है. कोर्ट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि समय पर पेमेंट सुनिश्चित करना मालिक की ज़िम्मेदारी है, चाहे वह मज़दूर हो या वकील.