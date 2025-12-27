ISI टेरर मॉड्यूल पर पंजाब पुलिस का बड़ा प्रहार, दर्जनों आतंकी गिरफ्तार

Punjab News: पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने इस साल ISI-प्रायोजित आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई करते हुए 12 आतंकी घटनाओं को नाकाम किया. इससे राज्य में शांति और सद्भाव कायम है. पंजाब पुलिस ने बताया कि इस वर्ष ISI-प्रायोजित मॉड्यूल के 50 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया.

पंजाब पुलिस के महानिदेशक (DGP) गौरव यादव एक वीडियो में कहा कि ISI-प्रायोजित आतंकी मॉड्यूल द्वारा विभिन्न स्थानों पर ग्रेनेड से हमला करने और एक पुलिस स्टेशन पर RPG से हमला करने की साजिश को नाकाम किया गया. इसके अलावा पुलिस ने सात और मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है.

उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा विंग ने इस साल 131 लोगों की गिरफ्तारी के साथ 19 मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और उनके कब्जे से नौ राइफलें, 188 रिवॉल्वर और पिस्तौल, 12 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED), 11.62 किलोग्राम RDX, 54 ग्रेनेड, 32 डेटोनेटर, चार रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG), एक इस्तेमाल किए गए रॉकेट लॉन्चर का स्लीव, दो टाइमर स्विच, तीन वॉकी-टॉकी सेट और आठ रिमोट कंट्रोल्ड डिवाइस बरामद की है.

DGP यादव ने कहा कि 1 मार्च को शुरू किए गए 'युद्ध नशियां विरुद्ध' अभियान के तहत नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान देते हुए, पुलिस ने 29,784 FIR दर्ज की हैं और 39,867 गिरफ्तारियां की हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक साल में अब तक की सबसे ज़्यादा 2,021 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है.

उन्होंने कहा कि हेरोइन की बड़ी खेप बरामद करने के अलावा, पुलिस ने गिरफ्तार नशीले पदार्थों के तस्करों के कब्जे से 26 किलोग्राम ICE, 698 किलोग्राम अफीम, 35,000 किलोग्राम पोस्त के छिलके, 55.78 लाख नशीली गोलियां और कैप्सूल और 16.81 करोड़ रुपये नशीले पदार्थों का पैसा भी बरामद किया है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने वैज्ञानिक और पेशेवर तरीके से जांच की है ताकि 88 प्रतिशत की दोषसिद्धि दर हासिल की जा सके, जो देश में सबसे ज़्यादा में से एक है। उन्होंने कहा कि इस साल 6,728 मामलों में से 5,901 मामलों में सज़ा सुनाई गई है.