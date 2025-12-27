Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3055119
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

ISI टेरर मॉड्यूल पर पंजाब पुलिस का बड़ा प्रहार, दर्जनों आतंकी गिरफ्तार

Punjab News: पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव ने बताया कि इस वर्ष ISI-प्रायोजित आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की गई है. उन्होंने एक वीडियो में बताया कि इस वर्ष गिरफ्तार आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 27, 2025, 12:41 PM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Punjab News: पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने इस साल ISI-प्रायोजित आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई करते हुए 12 आतंकी घटनाओं को नाकाम किया. इससे राज्य में शांति और सद्भाव कायम है. पंजाब पुलिस ने बताया कि इस वर्ष ISI-प्रायोजित मॉड्यूल के 50 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया.

पंजाब पुलिस के महानिदेशक (DGP) गौरव यादव एक वीडियो में कहा कि ISI-प्रायोजित आतंकी मॉड्यूल द्वारा विभिन्न स्थानों पर ग्रेनेड से हमला करने और एक पुलिस स्टेशन पर RPG से हमला करने की साजिश को नाकाम किया गया. इसके अलावा पुलिस ने सात और मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. 

उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा विंग ने इस साल 131 लोगों की गिरफ्तारी के साथ 19 मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और उनके कब्जे से नौ राइफलें, 188 रिवॉल्वर और पिस्तौल, 12 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED), 11.62 किलोग्राम RDX, 54 ग्रेनेड, 32 डेटोनेटर, चार रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG), एक इस्तेमाल किए गए रॉकेट लॉन्चर का स्लीव, दो टाइमर स्विच, तीन वॉकी-टॉकी सेट और आठ रिमोट कंट्रोल्ड डिवाइस बरामद की है.

Add Zee News as a Preferred Source

DGP यादव ने कहा कि 1 मार्च को शुरू किए गए 'युद्ध नशियां विरुद्ध' अभियान के तहत नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान देते हुए, पुलिस ने 29,784 FIR दर्ज की हैं और 39,867 गिरफ्तारियां की हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक साल में अब तक की सबसे ज़्यादा 2,021 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है.

उन्होंने कहा कि हेरोइन की बड़ी खेप बरामद करने के अलावा, पुलिस ने गिरफ्तार नशीले पदार्थों के तस्करों के कब्जे से 26 किलोग्राम ICE, 698 किलोग्राम अफीम, 35,000 किलोग्राम पोस्त के छिलके, 55.78 लाख नशीली गोलियां और कैप्सूल और 16.81 करोड़ रुपये नशीले पदार्थों का पैसा भी बरामद किया है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने वैज्ञानिक और पेशेवर तरीके से जांच की है ताकि 88 प्रतिशत की दोषसिद्धि दर हासिल की जा सके, जो देश में सबसे ज़्यादा में से एक है। उन्होंने कहा कि इस साल 6,728 मामलों में से 5,901 मामलों में सज़ा सुनाई गई है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Punjab newsISI Terror Modules in PunjabToday News

Trending news

Punjab news
ISI टेरर मॉड्यूल पर पंजाब पुलिस का बड़ा प्रहार, दर्जनों आतंकी गिरफ्तार
HC
2018 से सिर्फ 11 मॉब लिंचिंग केस? HC ने सरकारी आंकड़ों पर उठाए सवाल
West Bank
नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनी पर इजराइली सेटलर ने चढ़ाई कार; Video Viral
Chomu
Chomu Violence Update: चौमूं हिंसा में क्या है अब तक का अपडेट, हिरासत में 110 लोग?
Uttarakhand
Udham Singh Nagar में मजार पर चला बुलडोजर; 10 हजार एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त
bangladesh
Bangladesh: फेमस सिंगक जेम्स के कॉन्सर्ट पर भीड़ का हमला; जान बचाकर भागे आर्टिस्ट
Bondi Beach
Bondi Beach Attack पर इमाम की वीडियो वायरल, मुसलमानों से की बड़ी अपील
gaza
नहीं मान रहा है इजराइल, Gaza में मरने वालों का आंकड़ा 71 हजार पहुंचा
iltija mufti
हिंदुस्तान नहीं लिंचिस्तान- बंगाल में हुई लिचिंग पर इल्तिजा का बयान; भारी विवाद
Poet Mirza Ghalib
लफ्जों का दरिया, जज्बातों का समंदर; गलियों से उठकर आजीम शायर बनने वाले मर्जा गालिब