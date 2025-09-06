पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया मुस्लिम संगठन, किया बड़ा एलान

Punjab Floods 2025: पंजाब में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण भीषण बाढ़ आई. इस आपदा में कई परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया. अब तक 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं. खेत-खलिहान बह गए हैं और कई घरों में खाने-पीने का संकट पैदा हो गया है. इस मुश्किल समय में हिमाचल प्रदेश के नाहन की अंजुमन इस्लामिया कमेटी आगे आई है और इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है. शुक्रवार देर शाम नाहन से कमेटी के सदस्य चार गाड़ियों में राहत सामग्री भरकर पंजाब रवाना हुए.

वही, अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष बॉबी अहमद ने बताया कि पंजाब में हालात बेहद खराब हैं. भारी बारिश के कारण कई लोग अपने घर खो चुके हैं और कुछ परिवारों ने अपने परिजनों को भी इस आपदा में गंवाया है. खेत-खलिहान और रोजगार के साधन नष्ट हो जाने से प्रभावित लोग बेहद कठिनाई में हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में इंसानियत का फर्ज़ है कि हम सब मिलकर पीड़ितों की मदद करें. इसी सोच के साथ नाहन की कमेटी ने राहत सामग्री भेजने का फैसला लिया.

भेजा गया राहत सामग्री

नाहन की अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने पंजाब आपदा पीड़ितों के लिए चार गाड़ियों में राहत सामग्री भेजी. इसमें आटा, दाल, चावल, तेल, कम्बल, कपड़े, पीने का पानी और दूसरे जरूरी सामान शामिल है. कमेटी अध्यक्ष बॉबी अहमद ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, ज़रूरत पड़ने पर और मदद भेजी जाएगी. साथ ही कमेटी ने लोगों से अपील की है कि वो आगे आकर आपदा प्रभावितों की मदद करें.

संगठन ने लोगों से की ये अपील

संगठन का कहना है कि सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है, लेकिन इस तरह की आपदा में सिर्फ सरकारी मदद काफी नहीं होती. जब समाज और संगठन मिलकर काम करते हैं, तभी पीड़ितों तक तेजी से मदद पहुंच पाती है. पंजाब में प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के बाद राहत सामग्री स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों की मदद से जरूरतमंद परिवारों को बांटी जाएगी. ताकि हर प्रभावित परिवार को समय पर खाने-पीने और ज़रूरी सामान मिल सके.