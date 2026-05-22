बकरीद पर बकरों के दांत गिनने का राज क्या है? कुरान और हदीस से समझिए नियम

Eid Ul Adha 2026: ईद-उल-अजहा यानी बकरीद इस्लाम का वह मुकद्दस त्योहार है, जो इंसान को त्याग, सब्र, इंसानियत और अल्लाह के हुक्म के आगे पूरी तरह झुक जाने का पैगाम देता है. यह त्योहार सिर्फ जानवर की कुर्बानी का नाम नहीं, बल्कि अपनी सबसे प्यारी चीज को भी अल्लाह की राह में छोड़ देने की भावना का प्रतीक माना जाता है. इसकी फजीलत और अहमियत का जिक्र पवित्र कुरान और हदीसों में भी किया गया है.

पवित्र कुरान में अल्लाह फरमाता है, "अल्लाह तक न उनके गोश्त पहुंचते हैं और न उनका खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है." (सूरह अल-हज्ज, आयत 37). यही वजह है कि बकरीद की कुर्बानी को इस्लाम में बेहद अहम इबादत माना गया है. इस साल भारत में ईद-उल-अजहा 28 मई को मनाई जाएगी. इस दिन दुनियाभर के मुसलमान नमाज अदा करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे और अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी पेश करेंगे.

इस मौके पर कुर्बानी सिर्फ स्वास्थ्य जानवरों का ही करने का हुक्म है. यही वजह है कि बकरीद के दिनों में बकरा मंडियों का एक खास दृश्य हर किसी का ध्यान खींचता है. खरीदार बकरों का मुंह खोलकर उनके दांत गिनते नजर आते हैं. बहुत से लोग इसे सामान्य बात समझते हैं, लेकिन इसके पीछे शरीयत का अहम नियम छिपा हुआ है.

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कुर्बानी के जानवरों के क्यों गिने जाते है?

इस्लामी नियमों के मुताबिक, कुर्बानी के लिए जानवर का तय उम्र का होना जरूरी है. हदीस शरीफ में आया है कि कम उम्र और कमजोर जानवर की कुर्बानी से बचने का हुक्म दिया गया है. ईद-उल-अजहा यानी बकरीद पर कुर्बानी को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर बकरे के दांत क्यों देखे जाते हैं और जानवर की उम्र को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है. इस्लाम में कुर्बानी के लिए जानवरों को लेकर साफ नियम बताए गए हैं, जिनका आधार पवित्र कुरान और हदीस मानी जाती हैं.

इस्लामी जानकारों और उलेमा के मुताबिक, पवित्र कुरान में सीधे तौर पर बकरे के दांत या उसकी एक साल उम्र का साफ जिक्र नहीं मिलता है. हालांकि, कुर्बानी के जानवर की उम्र और उसकी शर्तों के बारे में हदीसों में गहराई से जानकारी दी गई है. शरीयत और फिक्ह के कई नियम इन्हीं हदीसों के आधार पर तय किए गए हैं.

सबसे अहम हदीस सहीह मुस्लिम में मिलती है. इसमें पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "ऐसा जानवर कुर्बानी करो जो मुसिन्ना हो, और अगर मुश्किल हो तो भेड़ का जज़आ कर लो." यह रिवायत सहीह मुस्लिम की हदीस नंबर 1963 में दर्ज है.

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उलेमा के मुताबिक, "मुसिन्ना" उस जानवर को कहा जाता है, जो तय उम्र पूरी कर चुका हो. इसी आधार पर अलग-अलग जानवरों की उम्र तय की गई है. बकरा और बकरी की उम्र कम से कम एक साल, गाय और बैल की उम्र दो साल, ऊंट की उम्र पांच साल होना जरूरी माना गया है. वहीं भेड़ के लिए लगभग छह महीने या उससे ज्यादा उम्र की इजाजत दी गई है.

अब बात करते हैं जानवरों के दांत गिनने की. गांवों और पशु मंडियों में जानवर की सही उम्र का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता है. यही वजह है कि खरीदार जानवर के दांत देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाते हैं. जब बकरे के सामने के दूध वाले दांत टूटकर पक्के दांत निकल आते हैं, तब माना जाता है कि वह तय उम्र पूरी कर चुका है.

एक दूसरी हदीस में भी कम उम्र के जानवर की कुर्बानी का जिक्र मिलता है. हजरत बराअ बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सहाबी ने कम उम्र की बकरी की कुर्बानी का जिक्र किया. इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह खास इजाजत सिर्फ उनके लिए थी, आम लोगों के लिए नहीं. यह रिवायत सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 1962 और सहीह बुखारी में भी दर्ज है.

पवित्र कुरान में कुर्बानी के लिए इंसान के जज्बे और तकवा पर जोर दिया गया है. अल्लाह तआला सूरह अल-हज्ज की आयत 37 में फरमाता है, "अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न उनका खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है."

इस्लामी जानकारों के मुताबिक, इस आयत का मतलब यह है कि कुर्बानी का असली मकसद सिर्फ जानवर जिबह करना नहीं, बल्कि अल्लाह की आज्ञा का पालन, सच्ची नीयत और इंसान के अंदर तकवा पैदा करना है. वहीं जानवर की उम्र, सेहत और दूसरी शर्तों का जिक्र हदीसों में विस्तार से बताया गया है.

कैसे शुरू हुई कुर्बानी की परंपरा?

बकरीद की असली कहानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से जुड़ी है. पवित्र कुरान की सूरह अस-सफ्फात में इस घटना का जिक्र मिलता है. इस्लामिक मान्यता के मुताबिक, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम (अ.स.) की आजमाइश लेने के लिए उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया. जब उन्होंने अल्लाह के आदेश को मानते हुए अपने बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बान करने का इरादा कर लिया, तब अल्लाह ने उनकी सच्ची नीयत और समर्पण को कबूल कर लिया और बेटे की जगह एक जानवर भेज दिया. तभी से अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की परंपरा शुरू हुई.

हदीस शरीफ में भी कुर्बानी की बड़ी फजीलत बयान की गई है. जामे तिर्मिजी की हदीस नंबर 1493 में आता है कि कुर्बानी के दिन अल्लाह के यहां सबसे पसंदीदा अमल कुर्बानी का खून बहाना है. इसी तरह सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 3126 में अच्छे और स्वस्थ जानवर की कुर्बानी देने की ताकीद की गई है.

किन जानवरों की करें कुर्बानी?

इस्लाम में हर जानवर की कुर्बानी की इजाजत नहीं है. शरीयत के मुताबिक बकरा, बकरी, भेड़, बैल और ऊंट की कुर्बानी दी जा सकती है. हर जानवर के लिए अलग उम्र तय की गई है. साथ ही जानवर का स्वस्थ होना भी जरूरी है. कोई अंधा, लंगड़ा, बहुत कमजोर या गंभीर बीमारी से पीड़ित जानवर कुर्बानी के लिए सही नहीं माना जाता. इस्लाम यह भी सिखाता है कि जानवर के साथ नरमी और रहम का व्यवहार किया जाए.

हालांकि, हिंदुस्तान जैसे मुल्क गाय और बैल की कुर्बानी को उलेमा जायज करार नहीं दिया है. इस संबंध में हालिया दिनों लखनऊ दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा है कि हमने पहले ही एक प्रस्ताव पास करके मुस्लमानों के लिए गाय काटना हराम घोषित कर दिया है. हुकूमत से, कानून से चोरी और किसी की अकीदत को ठेस पहुंचकर दी गई कुर्बानी कबूल ही नहीं होगी. वहीं, कई दूसरे उलेमा का कहना है कि ऐसा कोई भी काम, जिससे आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है वह काम नहीं करना चाहिए.

कुर्बानी का असली मकसद सिर्फ जानवर जिबह करना नहीं, बल्कि इंसान के अंदर मौजूद लालच, घमंड, स्वार्थ और बुराइयों को खत्म करना भी है. यह पर्व इंसान को त्याग, भाईचारे और इंसानियत का पाठ पढ़ाता है. यही वजह है कि बकरीद को रहमत और बराबरी का त्योहार भी कहा जाता है.

इस्लामी परंपरा के मुताबिक, कुर्बानी के गोश्त को तीन हिस्सों में बांटना बेहतर माना गया है. एक हिस्सा अपने घर और परिवार के लिए रखा जाता है, दूसरा रिश्तेदारों और दोस्तों में बांटा जाता है और तीसरा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाता है. इसका मकसद यह है कि समाज का हर शख्स ईद की खुशियों में शामिल हो सके और किसी गरीब का घर भी इस दिन खुशियों से भर जाए.

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