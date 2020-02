Pulwama Attack : राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा पुलवामा हमले से किसे हुआ फायदा

नई दिल्ली : आज पूरा मुल्क पुलवामा हमले को लेकर अफ़सोस में डूबा है। पुलवामा हमले की आज पहली बरसी है..ठीक एक साल पहले 14 फरवरी के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे आज पूरा मुल्क शहीदों को याद कर रहा है उन्हें ख़िराजे अक़ीदत पेश कर रहा है, लेकिन आज का दिन भी सियासत से दूरी नहीं बना पाया और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट कर पुलवामा हमले को लेकर 3 सवाल पूछ डाले ।

क्या हैं राहुल गांधी के सवाल ?

राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा आज के दिन हमले में हमने 40 जवान खोए थे। इसे लेकर कुछ सवाल हैं. राहुल गांधी का पहला सवाल, दहशतगर्दाना हमले का सबसे ज़्यादा फायदा किसे हुए ..? दूसरा सवाल इस हमले की जांच में क्या सामने आया..उनके सवाल यहीं नहीं रुके उन्होंने मज़ीद पूछा इस हमले में सिक्योरिटी की कमी के लिए बीजेपी हुकूमत में किसे जिम्मेदार ठहराया गया ?

Today as we remember our 40 CRPF martyrs in the #PulwamaAttack , let us ask:

1. Who benefitted the most from the attack?

2. What is the outcome of the inquiry into the attack?

3. Who in the BJP Govt has yet been held accountable for the security lapses that allowed the attack? pic.twitter.com/KZLbdOkLK5

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 14, 2020