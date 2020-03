कोरोना के बढ़ते असर को लेकर रेलवे ने लिया अहम फैसाल: नहीं मिलेंगे कंबल और पर्दे

लखनऊ/लोमस कुमार झा: कोरोना के असर को देखते हुए दुनिया भर में सभी मुमालिक रोकथाम के लिए कई तरह के काम कर रहे हैं, और इस मामले में हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है. हिंदुस्तान की सभी रियासतों में कोरोना को देखते हुए कई तरह की अहतियात बरती जा रही हैं और इसी सिम्त में अब रेलवे ने भी कोरोना के असर को देखते हुए और इसके रोकथाम को लेकर इकदामात उठा रही है. पहले ट्रेन के कोच को सैनिटाइज़ करने का काम किया जा रहा है तो वहीं दूसरी जानिब रेलवे ने और एक अहम फैसला लिया है रेलवे अब अपने एसी (AC) कोच में ना तो कंबल देगी और ना ही कर्टेन (पर्दे) देगी.

Kindly note that it has been decided to withdraw curtains & blankets from AC coaches of trains as they are not washed every trip, for prevention of #coronavirus. Passengers may please bring their own blankets if need be. Inconvenience is regretted. @RailMinIndia @PiyushGoyalOffc

