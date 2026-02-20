Rajasthan News: हिजाब पहनने पर छात्रा को एग्जाम हॉल में एंट्री से रोका, अब हाईकोर्ट ने लिया बड़ा एक्शन

Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट ने एक स्टूडेंट को हिजाब पहनने की वजह से एग्जाम सेंटर में एंट्री न देने के मामले पर कड़ा रुख अपनाया है और एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस घटना को गंभीर मानते हुए दोनों पार्टियों से डिटेल में जवाब मांगा है. मामला एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा है. स्टूडेंट सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ समय पर एग्जाम सेंटर पहुंची, लेकिन उसे इसलिए एंट्री नहीं दी गई क्योंकि उसने हिजाब पहना हुआ था.

हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि स्टूडेंट का चेहरा साफ दिख रहा था और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई. इसके बावजूद एग्जाम सेंटर के अधिकारियों ने उसे एग्जाम देने से मना कर दिया, जिससे वह एग्जाम नहीं दे पाई. स्टूडेंट ने कोर्ट में दलील दी कि इस फैसले से उसे सरकारी नौकरी के मौके नहीं मिले और उसे ऐसा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई नहीं हो सकती.

पिटीशनर ने की बड़ी मांग

पिटीशनर के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि स्टूडेंट ने राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित 2025 एग्जाम के लिए अप्लाई किया था और उसे वैलिड एडमिट कार्ड भी दिया गया था. लेकिन, एग्जाम सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके हिजाब को नियमों का उल्लंघन बताते हुए उसे एंट्री देने से मना कर दिया. पिटीशन में संविधान के आर्टिकल 14 (बराबरी का अधिकार) और आर्टिकल 25 (धार्मिक आज़ादी का अधिकार) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट ने अधिकारियों की लगाई फटकार

कोर्ट ने यह भी कहा कि हिजाब सिर्फ़ सिर ढकने का कपड़ा है और इससे सुरक्षा या पहचान को कोई खतरा नहीं है. इसलिए, स्टूडेंट को परीक्षा से रोकना मनमाना और गलत माना जाना चाहिए. पिटीशनर ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि उसे दोबारा परीक्षा का मौका दिया जाए और उसके भविष्य को खराब होने से बचाने के लिए सही निर्देश दिए जाएं. राजस्थान हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है और पूछा है कि किस आधार पर स्टूडेंट को परीक्षा में बैठने से रोका गया. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर नियमों का गलत मतलब निकाला गया, तो ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है.