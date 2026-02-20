Advertisement
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंRajasthan News: हिजाब पहनने पर छात्रा को एग्जाम हॉल में एंट्री से रोका, अब हाईकोर्ट ने लिया बड़ा एक्शन

Rajasthan News: हिजाब पहनने पर छात्रा को एग्जाम हॉल में एंट्री से रोका, अब हाईकोर्ट ने लिया बड़ा एक्शन

Rajasthan High Court on Hijab Case: राजस्थान हाई कोर्ट ने एक स्टूडेंट के मामले में एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांगा है, जिसे हिजाब पहनने की वजह से एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी गई. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Last Updated: Feb 20, 2026, 11:15 AM IST

Rajasthan News: हिजाब पहनने पर छात्रा को एग्जाम हॉल में एंट्री से रोका, अब हाईकोर्ट ने लिया बड़ा एक्शन

Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट ने एक स्टूडेंट को हिजाब पहनने की वजह से एग्जाम सेंटर में एंट्री न देने के मामले पर कड़ा रुख अपनाया है और एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस घटना को गंभीर मानते हुए दोनों पार्टियों से डिटेल में जवाब मांगा है. मामला एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा है. स्टूडेंट सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ समय पर एग्जाम सेंटर पहुंची, लेकिन उसे इसलिए एंट्री नहीं दी गई क्योंकि उसने हिजाब पहना हुआ था.

हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि स्टूडेंट का चेहरा साफ दिख रहा था और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई. इसके बावजूद एग्जाम सेंटर के अधिकारियों ने उसे एग्जाम देने से मना कर दिया, जिससे वह एग्जाम नहीं दे पाई. स्टूडेंट ने कोर्ट में दलील दी कि इस फैसले से उसे सरकारी नौकरी के मौके नहीं मिले और उसे ऐसा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई नहीं हो सकती.

पिटीशनर ने की बड़ी मांग
पिटीशनर के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि स्टूडेंट ने राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित 2025 एग्जाम के लिए अप्लाई किया था और उसे वैलिड एडमिट कार्ड भी दिया गया था. लेकिन, एग्जाम सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके हिजाब को नियमों का उल्लंघन बताते हुए उसे एंट्री देने से मना कर दिया. पिटीशन में संविधान के आर्टिकल 14 (बराबरी का अधिकार) और आर्टिकल 25 (धार्मिक आज़ादी का अधिकार) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.

कोर्ट ने अधिकारियों की लगाई फटकार
कोर्ट ने यह भी कहा कि हिजाब सिर्फ़ सिर ढकने का कपड़ा है और इससे सुरक्षा या पहचान को कोई खतरा नहीं है. इसलिए, स्टूडेंट को परीक्षा से रोकना मनमाना और गलत माना जाना चाहिए. पिटीशनर ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि उसे दोबारा परीक्षा का मौका दिया जाए और उसके भविष्य को खराब होने से बचाने के लिए सही निर्देश दिए जाएं.  राजस्थान हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है और पूछा है कि किस आधार पर स्टूडेंट को परीक्षा में बैठने से रोका गया. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर नियमों का गलत मतलब निकाला गया, तो ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है.

Rajasthan newsRajasthan Hijab CaseRajasthan High Court on Hijab CaseHijab Exam Controversy

