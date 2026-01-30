राजस्थान के इस विधायक को कान में चुभने लगती है अजान, विधानसभा में जताई नाराजगी

Advertisement
Rajasthan Masjid News: राजस्थान विधानसभा में मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया गया. विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि अजान की तेज आवाज़ से आम नागरिकों की नींद खराब हो रही है और छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है.

 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 30, 2026, 10:22 AM IST

Rajasthan News: राजस्थान में मस्जिदों में लाउडस्पीकर का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. विधानसभा में ज़ीरो आवर के दौरान हवा महल क्षेत्र के विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने नियम 295 के तहत मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया और कहा कि तेज आवाज आम नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है और इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए.

विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि जयपुर के चारदीवारी इलाके में कई मस्जिदों की ऊंची मीनारों पर बड़े लाउडस्पीकर लगे हैं, जिनसे तय सीमा से कहीं ज्यादा आवाज निकलती है. इससे स्थानीय लोगों को गंभीर परेशानी होती है. उन्होंने बताया कि तेज आवाज से छात्रों की पढ़ाई में बाधा आती है, खासकर परीक्षा के समय, जिससे बच्चों को काफी दिक्कत होती है. इसके अलावा, यह आम नागरिकों की नींद भी खराब करती है.

विधायक ने लगाया गंभीर इल्जाम
विधायक ने इल्जाम लगाया कि जब आम लोग मस्जिद प्रबंधन से लाउडस्पीकर की आवाज कम करने का अनुरोध करते हैं, तो अक्सर विवाद और यहां तक ​​कि मारपीट भी हो जाती है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, लेकिन अब तक न तो कोई ठोस समाधान निकला है और न ही कोई सख्त कार्रवाई की गई है. बालमुकुंद आचार्य ने यह भी कहा कि रमजान के महीने में स्थिति और खराब हो जाती है, क्योंकि अतिरिक्त लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं और आवाज और बढ़ा दी जाती है. उन्होंने मांग की कि सरकार या तो यह सुनिश्चित करे कि लाउडस्पीकर तय डेसिबल सीमा के अंदर बजें या अगर वे ज़रूरी नहीं हैं तो उन्हें हटवा दिया जाए.

मंत्री ने दिया कार्रवाई का अश्वासन
वहीं, विधानसभा कैंपस से बाहर मीडिया से बात करते हुए विधायक ने साफ किया कि उन्हें धार्मिक गतिविधियों से कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि यह समस्या धर्म से नहीं, बल्कि आम जनता को होने वाली परेशानी से जुड़ी है. उन्होंने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाओं और स्थानीय नागरिकों ने इस मुद्दे पर शिकायत की है, इसीलिए उन्होंने इसे सदन में उठाया. इस पर जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने कहा कि लाउडस्पीकर सिर्फ़ तय डेसिबल सीमा के अंदर ही बजाए जाने चाहिए. उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी. मंत्री ने यह भी कहा कि मीनारों की ऊंचाई और उनके निर्माण से जुड़े नियम जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) और नगर निगम के उपनियमों के दायरे में आते हैं और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. 

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Rajasthan newsRajasthan Masjid Newsmuslim news

