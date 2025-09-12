आजम खान के बेटे पर लगा था काला दाग, कोर्ट ने चार साल बाद किया साफ; इस मामले में हुए बरी

Rampur News: रामपुर में आप प्रवक्ता फैसल लाला से मारपीट व धमकी के मामले में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और आजम खान के पूर्व मीडिया प्रभारी व वर्तमान बीजेपी नेता फसाहत अली शानू को एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली.
Trending Photos
Abdullah Azam News: उत्तर प्रदेश के कद्दावर और सपा के सीनियर लीडर आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को MP-MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आज को उन्हें एक पुराने मामले में दोषमुक्त कर दिया. यह मामला आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल लाला से मारपीट और धमकी देने के इल्जाम से जुड़ा हुआ था.
इस केस की सुनवाई करीब 4 साल तक चली और अब अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है. फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा. सबूतों और गवाहियों की जांच के बाद मजिस्ट्रेट ने अब्दुल्ला आजम और फसाहत अली शानू दोनों को बरी करने का आदेश दिया.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, यह मामला साल 2019 का है. रामपुर में एक विवाद के बाद फैसल लाला ने इल्जाम लगाया था कि अब्दुल्ला आजम और आजम के तत्कालीन मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू ने उनके बदसलूकी और धमकी दी थी. फैसल लाला का आरोप था कि जब वे किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तब आरोपियों ने उन्हें रोका, अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी. इस आरोप के आधार पर रामपुर में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था.
अब्दुल्ला आजम पक्ष ने फैसले का किया स्वागत
हालांकि, इस घटना के गवाहों और प्रस्तुत किए गए सबूतों में अभियोजन पक्ष कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाया. अदालत ने माना कि इस मामले में लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं. फैसले के बाद अब्दुल्ला आज़म और फसाहत अली शानू के समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताया. उधर, फैसल लाला ने कहा है कि वे फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद आगे की कानूनी रणनीति तय करेंगे.