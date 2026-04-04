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Rampur News: कमाने गया था विदेश, रूस -यूक्रेन जंग में 22 साल के शावेद की दर्दनाक मौत

Rampur News: रामपुर के 22 साल के शावेद की यूक्रेन युद्ध के दौरान गोली लगने से मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि उन्हें रूस में जबरन सेना में भर्ती किया गया था. इस खबर से परिवार और गांव में शोक की लहर है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 04, 2026, 09:46 AM IST

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Rampur News: कमाने गया था विदेश, रूस -यूक्रेन जंग में 22 साल के शावेद की दर्दनाक मौत

UP News: पिछले चार सालों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है. इस संघर्ष में दस लाख से ज़्यादा सैनिकों की जान जा चुकी है, जबकि एक करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं. इसी बीच, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रहने वाले 22 साल के शावेद को जबरदस्ती रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया. यूक्रेन में लड़ाई के दौरान गोली लगने से अब उनकी मौत हो गई है. शावेद रामपुर जिले की स्वार तहसील के मसवासी इलाके के रहने वाले थे. इस घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

शावेद परिवार वालों के मुताबिक, शावेद लगभग 9 महीने पहले रूस गया था. उसने अपने परिवार को बताया था कि वह परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से स्टील फर्नीचर उद्योग में काम करने के लिए वहां जा रहा है. पहले दो महीनों तक, उसने वास्तव में वहां फर्नीचर क्षेत्र में ही काम किया. लेकिन, बाद में वह रूसी सेना में भर्ती हो गया. बताया जाता है कि भर्ती होने के बाद वह लगातार ड्यूटी पर तैनात रहा.

परिवार का था सहारा
रिपोर्टों के अनुसार, गुरुवार को ड्यूटी के दौरान जावेद को गोली लग गई और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई. जैसे ही इस घटना की खबर परिवार तक पहुंची, पूरे घर में मातम छा गया. जावेद अपने परिवार का मुख्य सहारा था. उसके परिवार में उसके पिता, उसकी मां और एक छोटा भाई, नावेद शामिल हैं, जिसके बारे में बताया जाता है कि वह मानसिक रूप से दिव्यांग है. घर की पूरी जिम्मेदारी पूरी तरह से शावेद के कंधों पर ही थी. शावेद के पिता, दुल्हे हसन, गांव में दूध का एक छोटा सा व्यवसाय चलाते हैं. वह गांव वालों से दूध खरीदते हैं और उसे स्थानीय होटलों में पहुंचाते हैं, जिससे परिवार का गुजारा चलता है. अपनी डांवाडोल आर्थिक स्थिति को देखते हुए शावेद ने काम करने के लिए विदेश जाने का फैसला किया था. 

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कब भारत पहुंचे का पार्थिव शरीर
परिवार को उम्मीद थी कि विदेश में उसकी कड़ी मेहनत से उनकी घरेलू परिस्थितियां सुधरेंगी. लेकिन उसकी असामयिक मृत्यु ने उन सभी उम्मीदों को तोड़ दिया है. गांव वाले शावेद को एक अत्यंत मेहनती, मिलनसार और जिम्मेदार युवक बताते हैं. वह लगातार अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित रखता था. उसके निधन से न केवल उसका अपना परिवार, बल्कि पूरा गांव गहरे सदमे में है. मिली जानकारी के अनुसार, जावेद का पार्थिव शरीर रूस से भारत लाया जा रहा है और शनिवार की सुबह लगभग 3:20 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने की उम्मीद है. पहुंचने पर रूसी सेना के अधिकारी औपचारिक रूप से उसका शव उसके रिश्तेदारों को सौंप देंगे. जावेद के परिवार के सदस्य शव लेने के लिए पहले ही दिल्ली रवाना हो चुके हैं.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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