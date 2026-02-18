Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3114362
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंदोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें ये प्यारा पैगाम; मुबारक हो मोमिनों आ गया है माहे रमजान!

दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें ये प्यारा पैगाम; मुबारक हो मोमिनों आ गया है माहे रमजान!

lovely Ramzan Message:  रमजान का चाँद नज़र आ चुका है. पटना, गुवाहाटी, लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, पंजाब और ओडिशा से चाँद देखने की तस्दीक की जा चुकी है. इसी के साथ रमजान का महीना शुरू हो गया है. आज रात से तरावीह की नमाज़ पढ़ी जाएगी और सुबह सेहरी के साथ कल से रोज़े शुरू हो जाएंगे. रमजान का इंतज़ार लोग पूरे साल बड़ी बेसब्री के साथ करते हैं, और चाँद नज़र आते ही एक दूसरे को इसकी बधाइयां देते हैं. यहाँ हम आपके लिए लाए हैं रमजान की कुछ बेहतरीन बधाइयां और शुभकामना सन्देश.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Feb 18, 2026, 06:58 PM IST

Trending Photos

दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें ये प्यारा पैगाम; मुबारक हो मोमिनों आ गया है माहे रमजान!

नई दिल्ली:  भारत सहित कई एशियाई देशों में बुधवार की शाम को रमजान का चाँद देखने का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चाँद देखा गया.  कल से भारत सहित इसके पड़ोसी देशों में रोज़े रखे जाएंगे. बिहार के इमारत शरिया सहित सभी मुस्लिम इदारों ने चाँद देखने की तस्दीक कर दी है. वहीँ, अरब देशों में आज से ही रमजान शुरू हो चुका है. 

रमजान के महीने का दुनियाभर के मुसलमान बरी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म के दो बुनियादी सिद्धांतों (फ़र्ज़ की अदायगी) का पालन इसी महीने में किया जाता है. रोजा रखने का काम और ज़कात अदा करने का काम इसी माह में किया जाता है. ज़कात तो साल में कभी भी अदा की जा सकती है, लेकिन रोजा इसी माह में रखना होता है. रोजा रखना हर बालिग़ और सेहतमंद आदमी\औरत पर फ़र्ज़ है.

राजमान का महीना मुसलमानों के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स जैसा है, जिसे हर मुस्लमान को साल में एक माह तक पूरी मुस्तैदी के साथ इसे पूरा  करना होता है. इसमें 100 परसेंट अटेंडेंस की अपेक्षा की जाती है. बिना किसी ठोस वजह के रमज़ान के एक रोज़े छोड़ने का दंड 60 रोजा रखना बताया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रमजान का मकसद ये होता है कि इस पूरे महीने में आदमी फिर से दीन की राह पर चलना सीख जाए. रोजा इंसानों को अपने नफ्स(इन्द्रियों ) को नियंत्रण करना सिखाता है.अनुशासन का पाठ पढ़ाता है और आदमी के अन्दर दया और करुणा का भाव पैदा करता है. दूसरे की भूख प्यास को महसूस करना सिखाता है. रोजा इंसान के आत्मा के साथ ही उसके शरीर का भी शुद्धिकरण (डेटोक्स ) करता है, ये वैज्ञानिक शोधों से भी प्रमाणित हो चुका है. 

कुरआन और हदीस में इस बात की गारंटी दी गई है कि जो कोई भी रमजान के महीने में सच्चे मन से अल्लाह की ख़ुशी के लिए रोज़े रखता है, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है. रमज़ान में किये गए हर एक इबादत के लिए उसके नाम 70 नेकियाँ दर्ज की जाती है. इसलिए इसे रहमत और बरकत का महीना कहा गया है, जहाँ आपको कम मेहनत पर ज्यादा मजदूरी या इनाम मिलता है. रमजान में लोग सदका, फितरा और ज़कात देकर गरीब और अभावग्रस्त लोगों की आर्थिक मदद भी करते हैं. इसी माह में आखिरी दस दिनों में किसी एक दिन 'लैलतुल कद्र' की रात होती है, जिसमें एक रात में की इबादत को हज़ार रातों की इबादत से अफज़ल(बेहतर) बताया गया है.

मुसलमान इसलिए इस महीने का इज्ज़त और एहतराम करते हैं, और साल भर इसका इंतजार करते हैं. वो रमजान का चाँद देखने के बाद एक दूसरे को आपस में बधाईयां भी देते हैं. आप भी नीचे दिए गए कुछ रेडीमेड बधाईयां अपने परिजनों और शुभचिंतकों को भेज सकते हैं; 

    
दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है, 
मुबारक हो मोमिनों माहे रमजान आ रहा है!

खुदा बख्शने पर आये जब उम्मत के गुनाहों को,
तोहफे में गुनाहगारों को माहे रमजान देता है!

फ़रिश्ते कह रहे हैं परवरदिगार से,
सूरज शिकस्त खा गया है रोज़ेदार से!

मांग लो गिर-गिराकर खुदा से अभी मगफिरत सस्ती है,
कहते हैं रमजान में रब की रहमत बरसती है!

या रब गैब से कुछ इंतज़ाम कर दे,
रमजान में मुझे मदीना का मेहमान कर दे!

ये बारिश और ठंडी हवा नहीं, इस्तकबाल है रमजान के महीने का,
जिसके आने के पहले दोज़ख की आग भी ठंडी हो जाती है! 

वो सुहूर की खुशी
वो फज्र की नमाज़
वो रोज़े का न्योता
वो कुरान की तिलावत
वो रोज़े की रोशनी
बस कुछ ही दिन दूर!

माफ़ी, माफ़ी, जहन्नम से निजात,
हाथ उठाओ, रमज़ान आ गया है!

हम गुनहगारों के लिए यह कितना बड़ा एहसान है,
ऐ खुदा, तुमने हमें फिर अता कर दिया रमज़ान है!

मेहमान बनकर आया है,
रहमत भी लाया है,
सबको था उसका इंतज़ार,
रमज़ान का महीना आया है!

फूल तो बहुत हैं, पर गुलाब की बात ही कुछ और है,
महीने तो बहुत हैं, पर रमज़ान का महीना ही कुछ और है!

रमज़ान से ईमान तरोताज़ा होता है,
नमाज़ और कुरान से रूह भी साफ़ होती है!

भाइयों और बहनों कर लो सब नेक काम,
पर गए दोज़ख पर ताले और कैद में शैतान हैं!

दोनों जहाँ की नेमतें मिलती हैं रमज़ान में,
जो नहीं रखते हैं रोजा वो बड़े नादान हैं!

रूहानियत की खुशबू से महक उठा है जहान,
मुबारक हो आप सभी को प्यारा रमज़ान!

वो सहर का मंज़र, वो इफ्तार की रौनक,
खुशियों से भर दे, ये रमज़ान का महीना!

इसे भी पढ़ें: रमजान का चांद देखते ही मुसलमान लेते हैं ये 5 संकल्प; रमजान के माह से करते हैं बेइन्तहा मोहब्बत

इसे भी पढ़ें: हिंदू त्योहारों पर सुविधा मिलने पर चुप, रमजान में छूट मिलने पर हंगामा क्यों? नेटीजंस पूछे तीखे सवाल

 

 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Ramzan CresentRamzan Cresent In Indialovely Ramzan Messageunique Ramzan MessageRamzan Congratulation messegeRamzan Congratulation messege In Hindi

Trending news

Ramzan Cresent
दोस्तों-रिश्तेदारों को भेजें ये प्यारा पैगाम; मुबारक हो मोमिनों आ गया है माहे रमजान!
Ramadan 2026
Ramadan की रातों का सबसे बड़ा तोहफा! क्यों खास है तरावीह नमाज, जानिए पूरी हकीकत
Telangana NEWS
हिंदू त्योहारों पर सुविधा मिलने पर चुप, रमजान में छूट मिलने पर हंगामा क्यों?
Ramadan 2026
रमजान का चांद देखते ही मुसलमान लेते हैं 5 संकल्प; इस माह से करते हैं बेइन्तहा प्यार
muslim news
हेट स्पीच मामले में CM हिमंता को SC से राहत पर मदनी निराश;बोले- टूट रही आखिरी उम्मीद
CPEC Attack Pakistan
पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन और कस्टम ऑफिस पर फायरिंग, दो की मौत
muslim news
दहेज के खिलाफ मुस्लिम समाज ने खोला मोर्चा, पांचाय ने जारी किया ये फरमान
Pakistan News
रमजान में भी मुनाफाखोरी! पाकिस्तान में दुकानदारों पर लोगों का गुस्सा फूटा
muslim news
BANG में तीन हिंदू मंत्री, मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं क्यों?- तारिक अनवर
Pakistan News
Pakistan News: बलूचिस्तान में खून की सियासत? फराज की हत्या से उठे बड़े सवाल