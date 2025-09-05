झारखंड के फिजा में उपद्रवी घोलना चाहते थे जहर, आफताब-राजकुमार ने किया नाकाम

Jharkhand News: झारखंड में उपद्रवियों ने फिजा में जहर फैलाने की साजिश रची थी, जिसे आफताब और राजकुमार ने समय रहते नाकाम कर दिया. उनकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना टल गई.
Jharkhand News: आज पूरे देश में ईद मिलादुन्नबी धूमधाम से मनाई गई. इस बीच झारखंड से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र में सोसो मोड़ पर धार्मिक झंडा उखाड़ फेंकने की घटना ने शुक्रवार को इलाके में तनाव पैदा कर दिया. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए. कुछ लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. इससे वाहन लंबी कतारों में खड़े हो गए और आम जनजीवन प्रभावित हुआ.
हालांकि, विवाद बढ़ने से पहले ही हिंदू-मुस्लिम समुदाय के कई स्थानीय लोग सामने आए और आपसी सौहार्द बनाए रखने की पहल की. मो. आसिफ, मो. यूनुस, आफताब आलम, शेखर महतो और राजकुमार सिंह ने कहा कि यह घटना साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश का हिस्सा है.
उन्होंने साफ किया कि पर्व और त्योहार के समय इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं और किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दी जाएंगी. पिठौरिया थाना पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी होगी.
अधिकारियों ने यह भी कहा कि इलाके में कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाएगा. पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए असामाजिक तत्वों की तलाश शुरू कर दी है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके.
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की कि जल्द कार्रवाई की जाए और अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे फिर सड़क पर उतरेंगे. फिलहाल, पुलिस और स्थानीय समुदाय की सक्रियता के चलते स्थिति नियंत्रण में है और यातायात सामान्य हो चुका है.
इनपुट-आईएएनएस