‘अगर कुत्ते लाए सिर, तो धड़ कहां?’ रतलाम में बछड़े का कटा सिर मिलने पर बवाल

Ratlam News: मध्य प्रदेश के रतलाम रत्नेश्वर रोड इलाके में एक बछड़े का कटा हुआ सिर मिला. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. हिंदू संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने लोगों ने जमकर बवाल काटा है. हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय तक बछड़े का बाकी शरीर नहीं मिला, तो आज दोपहर 2 बजे होने वाला 'शौर्य पथ संचलन' रद्द कर दिया जाएगा और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

दरअसल, यह घटना 24 दिसंबर की रात को हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एक धार्मिक जुलूस की तैयारियों और प्रचार के लिए रत्नेश्वर रोड इलाके में थे. इसी दौरान, उन्हें एक मंदिर के पास एक गली में दीवार के पास एक बछड़े का कटा हुआ सिर मिला. यह खबर सुनते ही आसपास के इलाकों से कार्यकर्ता मौके पर जमा हो गए. देखते ही देखते बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. लोगों में गुस्सा फैल गया, जिससे स्थिति बिगड़ने का डर पैदा हो गया. हालात की गंभीरता को देखते हुए CSP सत्येंद्र घनघोरिया और स्टेशन हाउस ऑफिसर जितेंद्र सिंह जादौन तुरंत पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को शांत किया और स्थिति को काबू में किया. इसके बाद पुलिस और संगठन के अधिकारी बछड़े का सिर एक पशु अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने पोस्टमॉर्टम किया.

डॉक्टर के रिपोर्ट पर हिंदू संगठनों को है शक

डॉक्टर के मुताबिक, सिर 12 से 24 घंटे पुराना था और यह संभावना है कि बीमारी से बछड़े की मौत के बाद कुत्तों ने उसे कुतरा होगा. हालांकि, हिंदू संगठन इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं. वे सवाल कर रहे हैं कि अगर कुत्ते सिर लाए थे, तो बाकी शरीर कहां है? संगठनों ने इसे एक साज़िश बताया है और कहा है कि शहर में पहले भी ऐसी 5-6 घटनाएं हो चुकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू संगठनों का हंगामा

कालिका माता ब्लॉक की शौर्य पथ यात्रा आज दोपहर 2 बजे महालवाड़ा से शुरू होने वाली है. हालांकि, इस कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तनाव का माहौल बन गया है. VHP के जिला सचिव गौरव शर्मा ने साफ कहा है कि अगर बछड़े के शरीर के बाकी हिस्से दोपहर 12 बजे तक नहीं मिले, तो यात्रा रोक दी जाएगी और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. हिंदू संगठनों का कहना है कि पुलिस को समय रहते इस मामले की सच्चाई का पता लगाना चाहिए. इस बीच, पुलिस ने एक बयान जारी किया है. CSP ने कहा कि बछड़े के शरीर के कुछ हिस्से बरामद कर लिए गए हैं और जांच जारी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह घटना कैसे और किसने की.