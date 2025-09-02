Red Sea में हूती विद्रोहियों ने इजरायल से जुड़े जहाज पर किया हमला, मचा हड़कंप
Red Sea में हूती विद्रोहियों ने इजरायल से जुड़े जहाज पर किया हमला, मचा हड़कंप

Yemen Houthis Attack: यमन के हूती विद्रोहियों ने रेड सी में इजरायल से जुड़े जहाज MSC ABY पर ड्रोन और क्रूज़ मिसाइल से हमला करने का दावा किया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:40 PM IST

Yemen Houthis Attack: यमन के हूती विद्रोहियों ने आज उत्तरी लाल सागर (Northern Red Sea) में एक जहाज पर हमला करने का दावा किया है. हूती सैन्य प्रवक्ता यह्या सरीआ ने अपने बयान में कहा कि उनकी ड्रोन और मिसाइल यूनिट ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत MSC ABY नामक जहाज को निशाना बनाया. हूती संगठन का इल्जाम है कि यह जहाज इजरायल से जुड़ा था और वेस्ट बैंक के बंदरगाहों में एंट्री पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहा था.

प्रवक्ता के मुताबिक, इस हमले में दो ड्रोन और एक क्रूज़ मिसाइल का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने दावा किया कि जहाज को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया और हमला पूरी तरह सफल रहा. हालांकि, अब तक अंतरराष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों या स्वतंत्र स्रोतों से इस हमले की पुष्टि नहीं हुई है.

यह्या सरीआ ने यह भी कहा कि हूती बलों ने इजरायल के कई अहम ठिकानों पर अलग-अलग ड्रोन हमले किए. उनके अनुसार, "सामद-4 ड्रोन" का इस्तेमाल करते हुए तेल अवीव (जाफा) में इजरायली जनरल स्टाफ मुख्यालय को निशाना बनाया गया. इसके अलावा हदेरा पावर स्टेशन, बेन गुरियन एयरपोर्ट (लॉड) और अशदोद पोर्ट पर भी हमले किए गए. हूती प्रवक्ता ने दावा किया कि ईश्वर की कृपा से सभी लक्ष्यों पर हमले सफल रहे.

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब बीते हफ्ते (28 अगस्त) इजरायल ने यमन की राजधानी सना पर बड़ा एयरस्ट्राइक किया था. इस हमले में हूती प्रशासन के प्रधानमंत्री समेत कई सीनियर मंत्री मारे गए थे. यह पहली बार था जब इजरायल ने हूती सरकार के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया. इसके बाद से हूती विद्रोही लगातार बदले की कार्रवाई कर रहे हैं. 31 अगस्त को हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के यानबू बंदरगाह के पास इजरायली स्वामित्व वाले टैंकर स्कारलेट रे पर हमला किया था. इस हमले को भी हूतियों ने गाज़ा में फिलिस्तीनियों के समर्थन के नाम पर अंजाम देने का दावा किया था.

