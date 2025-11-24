नहीं मिला इंसाफ, मिल गई मौत; 23 साल बाद जेल में दम तोड़ गए इमाम जमील अल-अमीन

Imam Jamil Death News: अमेरिका के सिविल राइट्स नेता और मुस्लिम हस्ती इमाम जमील अल-अमीन का जेल में इंतकाल हो गया है. वे लगभग 23 साल कैद में रहे और उन पर लगे आरोपों पर हमेशा सवाल उठे. एक अन्य कैदी ने जुर्म कबूलने के बावजूद उन्हें रिहाई नहीं मिली.
Imam Jamil Al Amin Death: अमेरिका के मशहूर सिविल राइट्स ऐक्टिविस्ट और मुस्लिम नेता इमाम जमील अल-अमीन का जेल में इंतकाल हो गया है. उन्होंने लगभग 23 साल जेल में बिताए. इमाम जमील अल-अमीन को अक्सर उन अपराधों के सबूतों की कमी के बावजूद जेल में रखा गया जिनका उन पर आरोप था. इमाम जमील को पहले H. Rap Brown के नाम से जाना जाता था.
इमाम जमील 1960 के दशक में सिविल राइट्स मूवमेंट के एक प्रमुख चेहरा थे. उस समय वे स्टूडेंट नॉन-वायलेंट कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के लीडर के रूप में सक्रिय थे. वे नस्लीय भेदभाव, पुलिस हिंसा और सरकार समर्थित अन्याय के खिलाफ लड़ाई की मजबूत आवाज थे. बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और उनका नाम इमाम जमील अल-अमीन रखा गया.
इस मामले में हुई थी उम्रकैद
साल 2002 में उन्हें फुल्टन काउंटी के एक शेरिफ डिप्टी की हत्या और दूसरे को घायल करने के इल्जाम में उम्रकैद की सजा सुनाई गई. हालांकि उन्होंने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया. केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब फेडरल कैदी ओटिस जैक्सन ने कई बार कोर्ट में और हलफनामा देकर स्वीकार किया कि गोली उसने चलाई थी, न कि इमाम जमील ने. इसके बाद फुल्टन काउंटी कन्विक्शन इंटीग्रिटी यूनिट ने मामले की दोबारा जांच की और जैक्सन से पूछताछ की, लेकिन उसकी सज़ा खत्म करने या उसे रिहा करने का मोशन कभी मंज़ूर नहीं हुआ.
जेल सिस्टम की लापरवाही से मौत
जेल में रहते हुए इमाम जमील गंभीर कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिज़न्स उनके इलाज में लापरवाह रहा. CAIR (काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस) समेत कई मुस्लिम संगठनों ने US एडमिनिस्ट्रेशन को उनके स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में बार-बार चेतावनी दी, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई.