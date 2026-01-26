Republic Day पर तिरंगे से लापरवाही पड़ेगी भारी! 3 साल की जेल तक का प्रावधान, जान लें कानून?

Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में उत्साह और देशभक्ति की झलक देखने को मिली. शहरों से लेकर गांवों तक तिरंगा शान से फहराता नजर आया. स्कूली छात्र-छात्राएं हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर झांकियां निकालते दिखे और हर तरफ देशभक्ति के नारे गूंजते रहे. हालांकि, इन आयोजनों के बाद कई जगहों पर लोग तिरंगे को लापरवाही में सड़कों, मैदानों या कूड़े के ढेर पर छोड़ देते हैं, जिससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है. ऐसे मामलों में कानून सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है.

भारत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान एक गंभीर अपराध माना जाता है. इसके लिए राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 लागू होता है, जिसे साल 2003 में संशोधित किया गया था. इसके अलावा भारतीय ध्वज संहिता, 2002 (जिसे 2021-2022 में अपडेट किया गया) तिरंगे के इस्तेमाल और फहराने से जुड़े नियम तय करती है, लेकिन सजा का मुख्य प्रावधान 1971 के अधिनियम में ही है.

इस अधिनियम की धारा 2 के तहत, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक दृष्टि में राष्ट्रीय ध्वज को जलाता है, काटता या फाड़ता है, गंदा करता है, विकृत करता है, नष्ट करता है, पैरों तले रौंदता है या किसी भी तरीके से उसका अपमान या अनादर दिखाता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है. कानून के मुताबिक, तिरंगे पर कुछ लिखना, उसे कपड़ों या कॉस्ट्यूम में इस्तेमाल करना, उल्टा फहराना, जमीन पर गिरा हुआ छोड़ देना या फटा और गंदा झंडा फहराना भी अपमान माना जा सकता है, बशर्ते यह साबित हो कि ऐसा जानबूझकर किया गया हो.

Add Zee News as a Preferred Source

तिरंगे के अपमान पर 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है. यह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हो सकता है. हालांकि आखिरी फैसला कोर्ट में मामले के साबित होने पर निर्भर करता है. भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में यह भी बताया गया है कि तिरंगा कब और कैसे फहराया जाए, उसे कैसे उतारा और मोड़ा जाए. इन नियमों का उल्लंघन भी अपमान की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन सजा का आधार राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 ही रहता है.

कानून में कुछ अपवाद भी हैं. अगर तिरंगे का अपमान अनजाने में या गलती से हुआ हो, जैसे तेज हवा की वजह से झंडे का गिर जाना, तो इसे अपराध नहीं माना जाता. ऐसे मामलों में यह साबित होना जरूरी है कि अपमान जानबूझकर किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में कहा है कि तिरंगे का अपमान तभी अपराध माना जाएगा जब उसमें इरादतन अनादर शामिल हो. कोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ फहराना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन प्रचार या व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति नहीं है.

हाल के सालों में खासतौर पर साल 2024 से 2026 के बीच, तिरंगे पर लिखने, कपड़ों में इस्तेमाल करने या उसे उल्टा फहराने जैसे मामलों में कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है और कानून के तहत कार्रवाई की गई है. गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर पुलिस ऐसे मामलों को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहती है.

यह भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस से पहले 'पद्म पॉलिटिक्स', चुनावी राज्यों में नामों की बौछार पर वावेला!