Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3087493
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंRepublic Day पर तिरंगे से लापरवाही पड़ेगी भारी! 3 साल की जेल तक का प्रावधान, जान लें कानून?

Republic Day पर तिरंगे से लापरवाही पड़ेगी भारी! 3 साल की जेल तक का प्रावधान, जान लें कानून?

National Flag insult Punishment India: 77वें गणतंत्र दिवस के बाद कई जगहों पर तिरंगे के अपमान के मामले सामने आए हैं. भारतीय कानून के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान गंभीर अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल या जुर्माने का प्रावधान है. हालांकि, अनजाने में हुई गलती पर सजा नहीं होती, लेकिन इरादा साबित होना जरूरी है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 26, 2026, 11:58 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्म एआई तस्वीर
प्रतीकात्म एआई तस्वीर

Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में उत्साह और देशभक्ति की झलक देखने को मिली. शहरों से लेकर गांवों तक तिरंगा शान से फहराता नजर आया. स्कूली छात्र-छात्राएं हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर झांकियां निकालते दिखे और हर तरफ देशभक्ति के नारे गूंजते रहे. हालांकि, इन आयोजनों के बाद कई जगहों पर लोग तिरंगे को लापरवाही में सड़कों, मैदानों या कूड़े के ढेर पर छोड़ देते हैं, जिससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है. ऐसे मामलों में कानून सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है.

भारत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान एक गंभीर अपराध माना जाता है. इसके लिए राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 लागू होता है, जिसे साल 2003 में संशोधित किया गया था. इसके अलावा भारतीय ध्वज संहिता, 2002 (जिसे 2021-2022 में अपडेट किया गया) तिरंगे के इस्तेमाल और फहराने से जुड़े नियम तय करती है, लेकिन सजा का मुख्य प्रावधान 1971 के अधिनियम में ही है.

इस अधिनियम की धारा 2 के तहत, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक दृष्टि में राष्ट्रीय ध्वज को जलाता है, काटता या फाड़ता है, गंदा करता है, विकृत करता है, नष्ट करता है, पैरों तले रौंदता है या किसी भी तरीके से उसका अपमान या अनादर दिखाता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है. कानून के मुताबिक, तिरंगे पर कुछ लिखना, उसे कपड़ों या कॉस्ट्यूम में इस्तेमाल करना, उल्टा फहराना, जमीन पर गिरा हुआ छोड़ देना या फटा और गंदा झंडा फहराना भी अपमान माना जा सकता है, बशर्ते यह साबित हो कि ऐसा जानबूझकर किया गया हो.

Add Zee News as a Preferred Source

तिरंगे के अपमान पर 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है. यह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हो सकता है. हालांकि आखिरी फैसला कोर्ट में मामले के साबित होने पर निर्भर करता है. भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में यह भी बताया गया है कि तिरंगा कब और कैसे फहराया जाए, उसे कैसे उतारा और मोड़ा जाए. इन नियमों का उल्लंघन भी अपमान की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन सजा का आधार राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 ही रहता है.

कानून में कुछ अपवाद भी हैं. अगर तिरंगे का अपमान अनजाने में या गलती से हुआ हो, जैसे तेज हवा की वजह से झंडे का गिर जाना, तो इसे अपराध नहीं माना जाता. ऐसे मामलों में यह साबित होना जरूरी है कि अपमान जानबूझकर किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में कहा है कि तिरंगे का अपमान तभी अपराध माना जाएगा जब उसमें इरादतन अनादर शामिल हो. कोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ फहराना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन प्रचार या व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति नहीं है.

हाल के सालों में खासतौर पर साल 2024 से 2026 के बीच, तिरंगे पर लिखने, कपड़ों में इस्तेमाल करने या उसे उल्टा फहराने जैसे मामलों में कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है और कानून के तहत कार्रवाई की गई है. गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर पुलिस ऐसे मामलों को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहती है.

यह भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस से पहले 'पद्म पॉलिटिक्स', चुनावी राज्यों में नामों की बौछार पर वावेला!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Delhi newsRepublic Day 2026Tiranga Insult LawIndian law

Trending news

UGC Rule 2026
Opinion: उच्च शिक्षा की बदहाली पर मौन सवर्ण समाज आखिर क्यों फूंक रहा मोदी का पुतला?
Delhi news
तिरंगे से लापरवाही पड़ेगी भारी! 3 साल की जेल तक का प्रावधान, जान लें कानून?
Tamil Nadu Assembly Election 2026
गणतंत्र दिवस से पहले 'पद्म पॉलिटिक्स', चुनावी राज्यों में नामों की बौछार पर बवेला!
baghpat news
Republic Day 2026 पर विवादित नारे का आरोप, बागपत से सुपौल तक दो वीडियो ने मचाया बवाल
mp news
मुस्लिम चूड़ी वाले पर हिंदू औरतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर भेजा जेल; 5 साल बाद रिहा
UP News
हिंदूवादी संगठनों का प्रेमी जोड़े पर टूटा कहर! जान बचाकर खिड़की से कूदे, दोनों घायल
Bangladesh news
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर बांग्लादेश; करोड़ों की प्राइज मनी गई, सालाना कमाई भी संकट में
Kerala News
मुस्लिम एक्टर ममूटी जिसने वकालत छोड़ चुनी एक्टिंग की राह; सरकार ने दिया 'पद्म विभूषण'
Uttarakhand news
उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में मुसलमानों की एंट्री पर बैन, मंदिर समिति का बड़ा ऐलान
Houthi Rebel Threat
लाल सागर में फिर लगेगी आग...ईरान के समर्थन में हुती विद्रोहियों ने किया बड़ा ऐलान