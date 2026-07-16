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भाई के कातिल को UAE से भारत लाने की गुहार, PM मोदी को रिटायर्ड कैप्टन का खत

Maharashtra News: रिटायर्ड कैप्टन मंजीत सिंह विर्दी ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी से अपने भाई के कत्ल मामले के फरार आरोपी हुसैन महबूब खोकावाला को UAE से भारत लाने की मांग की है. उनका कहना है कि मल्जिम की गैरमौजूदगी से मुकदमा रुका हुआ है. भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 16, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:14 AM IST
भाई के कातिल को UAE से भारत लाने की गुहार, PM मोदी को रिटायर्ड कैप्टन का खत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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