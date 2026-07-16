/भाई के कातिल को UAE से भारत लाने की गुहार, PM मोदी को रिटायर्ड कैप्टन का खत

Maharashtra News: रिटायर्ड कैप्टन मंजीत सिंह विर्दी ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर अपने भाई के कथित कातिल को यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) से भारत लाने की मांग की है. उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुल्जिम हुसैन महबूब खोकावाला उर्फ ​​हुसैन मोहम्मद शत्ताफ कानूनी प्रक्रिया से बच रहा है और UAE में गैरकानूनी तौर पर रह रहा है और उसकी लगातार अनुपस्थिति की वजह से मुकदमे की कार्यवाही सालों से रुकी हुई है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुल्जिम हुसैन महबूब खोकावाला को इस हत्याकांड के मामले में बरी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दिया है. विर्दी ने कहा कि हाल के सालों में कई मुल्जिमों को UAE से प्रत्यर्पित किया गया है, लेकिन हुसैन महबूब खोकावाला के प्रत्यर्पण के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.