/भाई के कातिल को UAE से भारत लाने की गुहार, PM मोदी को रिटायर्ड कैप्टन का खत

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Maharashtra News: रिटायर्ड कैप्टन मंजीत सिंह विर्दी ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर अपने भाई के कथित कातिल को यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) से भारत लाने की मांग की है. उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुल्जिम हुसैन महबूब खोकावाला उर्फ हुसैन मोहम्मद शत्ताफ कानूनी प्रक्रिया से बच रहा है और UAE में गैरकानूनी तौर पर रह रहा है और उसकी लगातार अनुपस्थिति की वजह से मुकदमे की कार्यवाही सालों से रुकी हुई है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुल्जिम हुसैन महबूब खोकावाला को इस हत्याकांड के मामले में बरी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दिया है. विर्दी ने कहा कि हाल के सालों में कई मुल्जिमों को UAE से प्रत्यर्पित किया गया है, लेकिन हुसैन महबूब खोकावाला के प्रत्यर्पण के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
वहीं, विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने 2006 के हत्या के मामले के संबंध में UAE के साथ राजनयिक चैनलों के जरिए हुसैन मोहम्मद शत्ताफ के खिलाफ प्रत्यर्पण प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है. मुल्जिम के खिलाफ़ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है, जबकि जांच एजेंसियों ने कहा है कि उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई में मदद के लिए एक लुक-आउट सर्कुलर जारी किया गया था.
मंजीत सिंह विर्दी ने PM नरेंद्र मोदी को खत लिखकर UAE से हत्या के एक फरार आरोपी के प्रत्यर्पण में तेज़ी लाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने 18 मई, 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ज़िक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर हत्या के मुकदमे को बहाल कर दिया था, जिसमें मुल्जिम को बरी कर दिया गया था. कार्यवाही बहाल होने के बावजूद, उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुल्जिम ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ है. खत में आगे कहा गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश में दर्ज किया था कि महाराष्ट्र गृह विभाग ने पहले ही गृह मंत्रालय को प्रत्यर्पण का प्रस्ताव भेज दिया था और यह मामला भारत सरकार की कार्रवाई का इंतज़ार कर रहा था.
विर्दी ने दावा किया है कि मुल्जिम कई सालों से फरार है और कथित तौर पर बिना वैध पासपोर्ट या वीज़ा के UAE में गौर कानूनी तौर पर रह रहा है. उन्होंने आगे इल्जाम लगाया कि मुल्जिम कत्ल और पासपोर्ट धोखाधड़ी सहित कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. अर्ज़ी के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी दर्ज किया था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने महाराष्ट्र सरकार के कहने पर आरोपी के खिलाफ 'लुक आउट सर्कुलर' जारी किया था. PM से हस्तक्षेप की मांग करते हुए, उन्होंने गुजारिश की है कि संबंधित अधिकारी प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेज़ी लाएं और मुल्जिम की भारत वापसी में हो रही देरी की वजह की भी जांच करें ताकि लंबित मुकदमे को आगे बढ़ाया जा सके.