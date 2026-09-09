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यूपी अल्पसंख्यक आयोग में रूमाना सिद्दीकी की वापसी; क्या महिलाओं को मिलेगा भरोसा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दो साल से निष्क्रिय पड़े उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग को सरकार से पुनर्जीवित करते हुए भाजपा नेता मोहसिन राजा को अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया है. साथ ही रूमाना सिद्दीकी को तीसरी बार सदस्य नियुक्त किया गया है. उम्मीद की जा रही है कि इन नियुक्तियों से भाजपा सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय का भरोसा बढ़ेगा.

Edited ByAkib Khan Mansoori
Published: Sep 09, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:27 PM IST
यूपी अल्पसंख्यक आयोग में रूमाना सिद्दीकी की वापसी; क्या महिलाओं को मिलेगा भरोसा?
Image Credit: रुमाना सिद्दीकी

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Akib Khan Mansoori

Akib Khan Mansoori

आकिब खान मंसूरी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले हैं. उन्होंने भीमरॉव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से बैचलर की पढ़ाई की है. इसके बाद देश की मशहूर यूनिवर्सिटी  जामिया मिल्लिया इस्लामिया से टीवी जर्नलिज्म किया है.  आकिब अभी Zee Media में अस्सिटेंट प्रोडूसर हैं. इससे पहले वो Zee News और कई बड़े चैनलों में ट्रेनिंग ली है. वो जम्मू- कश्मीर और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक मुद्दों पर लिखते हैं. 

 

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