/यूपी अल्पसंख्यक आयोग में रूमाना सिद्दीकी की वापसी; क्या महिलाओं को मिलेगा भरोसा?

इस नवनियुक्त आयोग का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा. पूर्व अध्यक्ष का कार्यकाल ख़त्म होने के बाद से आयोग के पास बड़ी तादाद में शिकायतें लंबित पड़ी थीं. ऐसे समय में जब अल्पसंख्यक समाज को एक संवेदनशील और सक्रिय नेतृत्व की ज़रूरत थी, रूमाना सिद्दीकी की नियुक्ति एक बड़ी राहत बनकर आई है. अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के बीच उनकी गहरी पैठ है. उनका मानना रहा है कि जब तक समाज की आधी आबादी (महिलाएं) शिक्षित और आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक अल्पसंख्यक समुदाय का संपूर्ण विकास संभव नहीं है. उम्मीद जताई जा रही है कि अपने इस कार्यकाल में वे विशेष रूप से लड़कियों की उच्च शिक्षा और महिला उद्यमिता (महिला स्टार्टअप) को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाएंगी.