आरएसएस और मुस्लिम मिलन का विषय भारत की सामाजिक-राजनीतिक चर्चा में लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है. यह संबंध टकराव, संवाद, पहल और आपसी अविश्वास, इन सभी चरणों से गुजरा है. मगर फिर भी मुस्लिमों के एक छोटे से वर्ग ने न सिर्फ भाजपा को वोट दिया बल्कि सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के इस कथन को भी सराहा कि भारत मुस्लिमों के सहयोग के बिना जगत गुरु नहीं बन सकता है. एक बार उन्होंने यह भी कहा कि हम मुसलमानों के बिना भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते.