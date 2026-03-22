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Opinion: जिस RSS को मुस्लिम विरोधी बताया गया, उसी ने मुस्लिम गौरव पर लिख डाली किताबें

RSS Muslim Relations: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मुस्लिम समाज को लेकर अक्सर कई धारणाएं और भ्रांतियां हैं. हालिया कुछ सालों में संघ की मुस्लिम समाज के साथ संवाद, समरसता और राष्ट्र निर्माण को लेकर नई पहलें चर्चा में हैं. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और मुस्लिम योगदानों पर प्रकाशित पुस्तकों के जरिए संघ ने आपसी गलतफहमियां दूर करने और सहयोग की भावना मजबूत करने को लेकर नई पहल की है.

Written ByFiroz Bakht Ahmad
Published: Jun 09, 2026, 12:17 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:17 AM IST
Opinion: जिस RSS को मुस्लिम विरोधी बताया गया, उसी ने मुस्लिम गौरव पर लिख डाली किताबें
Image Credit: RSS और मुस्लिम समाज में संवाद ने कम की खाई (PC-सोशल मीडिया)

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Firoz Bakht Ahmad

Firoz Bakht Ahmad

फिरोज बख्त अहमद मशहूर शिक्षाविद और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के पूर्व कुलाधिपति हैं. वो आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री और भारत रत्न मौलाना आज़ाद के वंशज हैं. फिरोज बख्त मुस्लिम समाज, सियासत, शिक्षा, साहित्य और देश की गंगा- जमुनी तहजीब पर लिखते हैं. वो ZEE NEWS NETWORK से गेस्ट राइटर के तौर पर जुड़े हैं.  

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