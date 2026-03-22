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राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ (RSS) और मुस्लिम मिलन एक जटिल और बहुआयामी विषय है. इसमें ऐतिहासिक अविश्वास भी है और संवाद की संभावनाएं भी, जैसा कि आजकल हो चल रहा है. भारत जैसे बहुलतावादी देश में स्थायी समाधान का रास्ता संवाद, संवैधानिक मूल्यों और आपसी सम्मान से ही निकल सकता है.
2002 में आरएसएस से प्रेरित मंच मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (MRM) की स्थापना संघ नेता के सुदर्शन, मौलाना जमील अहमद इलयासी और उनके पुत्र उमैर इलियासी व अन्य मुस्लिम नेताओं के सौजन्य से हुई, जिसका मकसद राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता के मुद्दों पर मुस्लिम समाज से संवाद बढ़ाना है.
कई मौकों पर आरएसएस प्रमुखों ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों और उलेमा से भेंट की है. मोहन भागवत ने अलग-अलग मंचों पर यह कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग सांस्कृतिक रूप से एक ही राष्ट्र का हिस्सा हैं. वे मदरसे भी गए और मुसलमानों के खिलाफ एक भी ऐसा शब्द नहीं बोला, जिससे किसी भावनाएं आहत हों और विद्वेष पैदा हो.
बावजूद इसके कि अधिकतर मुस्लिम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुस्लिम विरोधी और साम्प्रदायिक समझते चले आ रहे हैं. संघ ने जिस तरह से मुस्लिम वर्ग के हित में काम किए हैं, उससे सभी को अचंभा भी हुआ है और खुशी भी, विशेष रूप से मुस्लिमों को.
मुसलमानों में आजादी के बाद, कुछ राजनैतिक वर्गों के जरिये यह दुर्भावना, भ्रांति और बदगुमानी फैलाई गई कि हिंदू महासभा, संघ, जनसंघ, आरएसएस और इनसे जुड़े सभी संगठना, मुसलमानों के दुश्मन हैं और इनको समाप्त करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है.
धारणा थी, मगर मुस्लिमों के कुछ स्वयंभू नेताओं ने अपनी दुकानों को चमकाने के लिए कौम को इस तरह से भड़काया और भटकाया कि उसके और मुस्लिमों के बीचे एक खाई पैदा हो गई. साल 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले इस बात का प्रचार किया गया कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के विरुद्ध ऐसे ही दंगे भड़का देंगे, जैसे गुजरात में करवाया.
आरएसएस और मुस्लिम मिलन का विषय भारत की सामाजिक-राजनीतिक चर्चा में लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है. यह संबंध टकराव, संवाद, पहल और आपसी अविश्वास, इन सभी चरणों से गुजरा है. मगर फिर भी मुस्लिमों के एक छोटे से वर्ग ने न सिर्फ भाजपा को वोट दिया बल्कि सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के इस कथन को भी सराहा कि भारत मुस्लिमों के सहयोग के बिना जगत गुरु नहीं बन सकता है. एक बार उन्होंने यह भी कहा कि हम मुसलमानों के बिना भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते.
संघ के सौजन्य से दो ऐसी पुस्तकें प्रकाशित हुईं कि कोई विश्वास नहीं कर सकता कि संघ ऐसा करेगा. इस सरकार के दौर में सबको चकित करने वाली पहली ऐसी पुस्तक थी, "एक वैचारिक पहल: एक व्यवहारिक समन्वय", जिसके लेखक, ख़्वाजा इफ्तेखार अहमद हैं और जिसका विमोचन स्वयं सरसंघ चालक ने यह कह कर किया था कि किया था कि अपने जीवन में मुस्लिम-संघ के बीच सेतु बनाने वाली किसी मुस्लिम के जरिये लिखी गई यह पहली ऐसी पुस्तक है.
इस पुस्तक के अंग्रेज़ी और उर्दू में अनुवाद मौजूद हैं. पुस्तक के प्रकाशित होते ही हिंदुओं और मुस्लिमों में न सिर्फ ऊल बने, बल्कि मुसलमानों के एक बड़े तबके में संघ और उनके के बीच गलत फहमियां दूर होने लगी हैं और मुस्लिम संघ से जुड़ कर राष्ट्र निर्माण के कार्य में धूम से लगे हुए हैं.
यह विचारधारा भारत की बहुलतावादी परंपरा में संवाद, सह-अस्तित्व और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक सकारात्मक पहल का प्रतिनिधित्व करती है. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, जो अंतरधार्मिक संवाद और सामाजिक समरसता के पक्षधर रहे हैं, इस सूत्र के माध्यम से वैचारिक मतभेदों को व्यवहारिक सहयोग में बदलने का आग्रह करते हैं.
इसी संदर्भ में संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता, याजवेंद्र यादव ने भी एक बड़े मारके की पुस्तक लिखी है. "भारतीय मुस्लिमों की गौरव गाथाएं" यह एक महत्त्वपूर्ण कृति है, जिसमें भारत के मुस्लिम समाज के उन महान हस्तियों और योगदानों को रेखांकित किया गया है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण, स्वतंत्रता संग्राम, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, सेना और सामाजिक सुधार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है. पुस्तक में 19 अध्याय हैं जिसमें 115 महान मुसलमानों की गौरव गाथाएं हैं.
पुस्तक उस भ्रम को भी तोड़ती है कि सभी मुसलमान विभाजन के पक्षधर थे. इसमें राष्ट्ररक्षा को समर्पित वीर सैनिकों, कला-साहित्य और खेल जगत की विभूतियों के साथ-साथ सामाजिक सुधारकों को भी स्थान दिया गया है, जिन्होंने समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया. राम मंदिर, अयोध्या के संदर्भ में भी पुस्तक उन आवाज़ों को सामने लाती है, जो शांतिपूर्ण समाधान और आपसी सद्भाव की पक्षधर थे.
पुस्तक में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज़ादी तक मुस्लिम क्रांतिकारियों और नेताओं की भूमिका का जिक्र है, जैसे बहादुर शाह ज़फ़र, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, सर मुहम्मद इक़बाल, अशफाक उल्ला खां, सर सैयद अहमद खां, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना हसरत मोहानी. मुस्लिम समाज के मुख्य चेहरे, जैसे मिर्जा ग़ालिब, एपीजे अब्दुल कलाम, मुहम्मद अजहरुद्दीन आदि. जिसका विमोचन संघ के वरिष्ठ नेता, इंद्रेश कुमार ने किया था.
इन पुस्तकों के जरिये ही नहीं, बल्कि अपने ट्रैक रिकॉर्ड के जरिये भी संघ ने खास तौर से प्रमाणित किया है कि किस प्रकार से उसकी कार्य प्रणाली में मुस्लिम वर्ग को शामिल किया जा रहा है. संवाद का सिलसिला लगातार चल रहा है और उसके खुशगवार नतीजे सामने आ रहे हैं.