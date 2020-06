हिंदुस्तान को मिला रूस का साथ, UNSC में भारत की मुस्तकिल रुकनियत की हिमायत की

नई दिल्ली: हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जारी कशीदगी के बीच हिंदुस्तान को अपने पुराने दोस्त रूस का साथ मिला है. मंगल को हिंदुस्तान, रूस और चीन के वुज़राए खार्जा की वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए हुई मीटिंग में रूस ने इकवामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान की मुस्तकिल रुकनियत की पुरज़ोर हिमायत की है.

रूस के वज़ीरे खारजा सर्गेई लावरोव (Sergei Lavrov) ने कहा कि आज हमने इकवामे मुत्तहिदा में सुधार के मसले पर बात की और हिंदुस्तान इकवामे मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनियत के लिए मज़बूत उम्मीदवार है. उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान की उम्मीदवारी की हिमायत करते हैं.

Today we talked of probable reforms of the United Nations & India is a strong nominee to become a permanent member of UN Security Council & we support India's candidacy. We believe it can become a full-fledged member of the Security Council: Russian Foreign Minister Sergei Lavrov pic.twitter.com/crXZEx1s6V

