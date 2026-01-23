‘हिंदू धर्म में दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं’, भोजशाला पर SC के फैसले पर भड़की साध्वी प्रज्ञा

MP Bhojshala Dispute: भोजशाला विवाद बढ़ता जा रहा है. हिंदू पक्ष का दावा है कि यह एक मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि भोजशाला मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी. बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में पूजा करने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने संतुलित फैसला सुनाते हुए नमाज और पूजा के लिए अलग-अलग समय तय कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ने नाराजगी जाहिर की है और बड़ा बयान दिया है. BJP की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि भोजशाला देवी सरस्वती का स्थायी मंदिर है. वहां शांतिपूर्ण तरीके से पूजा जारी रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हिंदू अपने धर्म में किसी भी तरह की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे.

भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, "मुझे सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान है. यह एक संवैधानिक संस्था है. हालांकि, भोजशाला मामले में उसका फैसला अस्थायी है. सिर्फ़ एक व्यवस्था की गई है ताकि वे (मुस्लिम पक्ष) अपनी नमाज पढ़ सकें और हम अपने धर्म के अनुसार पूजा कर सकें."

'गुलामी के दौर में हुआ था हमला'

साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि गुलामी के दौर में सरस्वती मंदिर पर हमला हुआ था. आज भी उस मंदिर को न्याय नहीं मिला है. हिंदू समुदाय को हमेशा दबाया और सताया गया है. पूर्व सांसद ने कहा कि आज हिंदू समुदाय जाग गया है, जो अपने देवी-देवताओं या मंदिरों के अपमान का बदला नहीं चाहता, बल्कि उस दाग को हटाकर मंदिरों की महिमा को बहाल करना चाहता है.

उन्होंने कहा, "यह देवी सरस्वती का मंदिर था, जिस तरह से इसे अभी बनाए रखा जा रहा है. अब हिंदू प्रयास कर रहे हैं. मंदिर के लिए एक स्थायी समाधान ज़रूरी है. हम चाहते हैं कि हमारा मंदिर आजाद हो. मुगल काल में मंदिरों का अपमान करने के लिए जिस तरह से मस्जिदें बनाई गईं, उसे अब स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए."

कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी इस मंदिर पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय हिंदुओं और सनातन धर्म पर हमला किया. दशकों से यह देखा गया है कि हिंदुओं को कभी न्याय नहीं मिला. उन्होंने यह भी कहा कि यह हमारी देवी सरस्वती का स्थायी मंदिर है. यह बिना किसी रुकावट के रहना चाहिए, और यहां शांतिपूर्ण तरीके से पूजा जारी रहनी चाहिए. किसी भी तरह की पाबंदी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत आज़ाद है. सभी को अपनी पूजा पद्धति का पालन करने की आज़ादी है. उन्होंने कहा, "हिंदू धर्म में समुदायों और संप्रदायों को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी दी गई है, लेकिन हमने हिंदू धर्म में दखलअंदाजी कभी स्वीकार नहीं की है और न ही कभी करेंगे."

इनपुट -IANS