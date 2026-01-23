Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3083547
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें‘हिंदू धर्म में दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं’, भोजशाला पर SC के फैसले पर भड़की साध्वी प्रज्ञा

‘हिंदू धर्म में दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं’, भोजशाला पर SC के फैसले पर भड़की साध्वी प्रज्ञा

Sadhvi Pragya on MP Bhojshala Dispute: पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोजशाला में हिंदू और मुस्लिम प्रार्थनाओं के लिए अलग-अलग समय तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भोजशाला देवी सरस्वती का स्थायी मंदिर है और वहां शांतिपूर्ण पूजा जारी रहनी चाहिए.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 23, 2026, 11:04 AM IST

Trending Photos

‘हिंदू धर्म में दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं’, भोजशाला पर SC के फैसले पर भड़की साध्वी प्रज्ञा

MP Bhojshala Dispute: भोजशाला विवाद बढ़ता जा रहा है. हिंदू पक्ष का दावा है कि यह एक मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि भोजशाला मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी. बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में पूजा करने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने संतुलित फैसला सुनाते हुए नमाज और पूजा के लिए अलग-अलग समय तय कर दिया.  

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ने नाराजगी जाहिर की है और बड़ा बयान दिया है. BJP की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि भोजशाला देवी सरस्वती का स्थायी मंदिर है. वहां शांतिपूर्ण तरीके से पूजा जारी रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हिंदू अपने धर्म में किसी भी तरह की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे.

भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, "मुझे सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान है. यह एक संवैधानिक संस्था है. हालांकि, भोजशाला मामले में उसका फैसला अस्थायी है. सिर्फ़ एक व्यवस्था की गई है ताकि वे (मुस्लिम पक्ष) अपनी नमाज पढ़ सकें और हम अपने धर्म के अनुसार पूजा कर सकें."

Add Zee News as a Preferred Source

'गुलामी के दौर में हुआ था हमला'
साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि गुलामी के दौर में सरस्वती मंदिर पर हमला हुआ था. आज भी उस मंदिर को न्याय नहीं मिला है. हिंदू समुदाय को हमेशा दबाया और सताया गया है. पूर्व सांसद ने कहा कि आज हिंदू समुदाय जाग गया है, जो अपने देवी-देवताओं या मंदिरों के अपमान का बदला नहीं चाहता, बल्कि उस दाग को हटाकर मंदिरों की महिमा को बहाल करना चाहता है.
उन्होंने कहा, "यह देवी सरस्वती का मंदिर था, जिस तरह से इसे अभी बनाए रखा जा रहा है. अब हिंदू प्रयास कर रहे हैं. मंदिर के लिए एक स्थायी समाधान ज़रूरी है. हम चाहते हैं कि हमारा मंदिर आजाद हो. मुगल काल में मंदिरों का अपमान करने के लिए जिस तरह से मस्जिदें बनाई गईं, उसे अब स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए."

कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी इस मंदिर पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय हिंदुओं और सनातन धर्म पर हमला किया. दशकों से यह देखा गया है कि हिंदुओं को कभी न्याय नहीं मिला. उन्होंने यह भी कहा कि यह हमारी देवी सरस्वती का स्थायी मंदिर है. यह बिना किसी रुकावट के रहना चाहिए, और यहां शांतिपूर्ण तरीके से पूजा जारी रहनी चाहिए. किसी भी तरह की पाबंदी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत आज़ाद है. सभी को अपनी पूजा पद्धति का पालन करने की आज़ादी है. उन्होंने कहा, "हिंदू धर्म में समुदायों और संप्रदायों को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी दी गई है, लेकिन हमने हिंदू धर्म में दखलअंदाजी कभी स्वीकार नहीं की है और न ही कभी करेंगे."

इनपुट -IANS

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

bhojshala disputeSupreme Court order BhojshalaSadhvi Pragyamuslim news

Trending news

bhojshala dispute
‘हिंदू धर्म में दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं’, भोजशाला पर SC के फैसले पर भड़की साध्वी
baghpat news
UP News: रात के अंधेरे में कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर; उखाड़ दी गईं कब्रें, हुआ बवाल
Trump Iran Threat
जंग के मुहाने पर अमेरिका-ईरान? ट्रंप की चेतावनी पर आया करारा जवाब
uae india relations
UAE में कैद 900 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की होगी रिहाई, जानें पूरा मामला
iran news
क्या ईरान सरकार दबा रही है मौतों का आंकड़ा? तेहरान पर सच छुपाने का आरोप
Afghanistan news
अफगानिस्तान में भारी बर्फबारी और बारिश से तबाही, 11 की मौत
muslim news
टी-20 वर्ल्ड कप पर बवाल; बांग्लादेश के इस फैसले पर भड़के मौलाना ने कर दी बड़ी मांग
muslim news
"गाय को घोषित करो राष्ट्रमाता..." सांसद अफजाल अंसारी ने सरकार से कर दी बड़ी मांग
Uttar Pradesh Jim Jihad Case
मुसलमान के जिम में घटना हो गया 'जिम जिहाद'; CISF का हेड कांस्टेबल इरशाद गिरफ्तार
RSS Chief Mohan Bhagwat on Pakistan
"भारत का लक्ष्य दुनिया को जीतना नहीं..."पाकिस्तान पर मोहन भागवन ने कह दी ये बड़ी बात